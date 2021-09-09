Do姐鄭裕玲與梁朝偉訪問如聚舊　賀C君升職：跟我合作過都非常好

今日（9/9）Do姐鄭裕玲生日，但都照樣開工，擔任一個香港電影新演員座談會主持，跟梁仲恆、梁雍婷、陳漢娜大談演員之道。問到早前跟梁朝偉為電影《尚氣與十環幫傳奇》做宣傳訪問，感覺如聚舊，更高興見到對方拍到自己喜歡的電影。
對於生日正日開工，Do姐毫不介意：「因為我聽過生日不用慶祝，有工開更加是好意頭。而且今日比較特別，可以接觸一班年輕演員，令我回憶起做新人的情況，又可以了解他們有何目標，所以我覺得好有意思，我亦高興見到他們個個都好有想法。」對於新人，Do姐就建議首要多看電影及劇集。「好的看差的都要看，研究如何去演繹一個角色，袋定在身，才會知道怎樣演得好。」
對於一直合作開的農夫，其中C君榮升J2台創意總監，Do姐也替他高興：「非常好呀，跟我合作過的都好好，C君做創意總監，陸永都獨當一面做男一。（記：要多謝你提攜）千祈唔好咁講，係佢哋自己叻。」
近日因為電影《尚氣》，跟老朋友梁朝偉再聚，Do姐都覺得好開心：「大家都好耐冇見，喜見大家去到這個歲數都有進步，他追求身體健康最重要，我都是。現在都是做一些自己喜歡的工作，想拍的電影便去拍，不想拍便留下來做自己想做的事。」問到Do姐有心癢癢出山？「好的劇本未出現就不要亂去接戲，因為拍戲都好辛苦。」
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