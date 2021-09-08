《尚氣》網民笑決鬥諗起蕭正楠　《九龍不敗》編劇直指抄輕鐵打鬥

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）由梁朝偉、劉思慕（Simu Liu）、陳法拉、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu、楊紫瓊以及元華等人主演，電影上映口碑不錯，票房更直逼《黑寡婦》。



《尚氣與十環幫傳奇》是Marvel英雄片的新嘗試，當中滲透不少港產動作片的影子。（電影劇照）

電影在香港因為有梁朝偉效應，更加大受歡迎。不少人看過都覺得比預期好睇，值得「放下成見」。不過日前就有網民笑指《尚氣》決鬥一幕，勁似2016年的TVB劇《超時空男臣》，笑指是Marvel「抄」神劇，但同時就有影評及電影編劇紀陶，在網上節目直言《尚氣》有參考他創作的《九龍不敗》（2019），更強調︰「佢肯定有睇過。」

《尚氣與十環幫傳奇》動作場面，竟然被似《超時空男臣》。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

紅藍對決係有啲似

重溫《超時空男臣》蕭正楠及鄭子誠決鬥一幕，動作場面其實差天共地，不過最相似的地方是營造出藍紅對決的畫面。在《尚氣》中，梁朝偉戴上十環後會發出藍光，而劉思慕戴上就呈紅光，將兩片一拼，蕭正楠就取替了梁朝偉藍光位置，而鄭子誠就是紅光的劉思慕，不過當其中一幕將二人樣貌合拼後，就撞了《尚氣》其中一張海報的設計，非常正。

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林紀陶多次強調《九龍不敗》的中心思想在《尚氣》出現兩次，就似向他說明我看過這部戲。（影片截圖）

林紀陶︰佢肯定睇過

至於《九龍不敗》編劇林紀陶，於4/9在網上節目開咪時，便講到電影《尚氣》有參考自己創作的《九龍不敗》，當中除了抄其中心思想，更有動作場面。林紀陶︰「佢肯定睇過，《九龍不敗》的主題在這套戲（尚氣）出了兩次，即是你有你自己的親身經歷，但你的經歷講畀人知後冇人信，慢慢你就會自己都不相信自己。當所講的事情在現實世界出現，你就會一樣呆了！」林紀陶更指在《尚氣》出現這中心思想兩次，就似擺明話你知我有睇過。

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輕鐵打鬥變成三藩市巴士

林紀陶更強調這個中心思想出現了兩次，而在《尚氣》預告率先公開的三藩市巴士打鬥畫面，紀陶也直指是抄了《九龍不敗》中的輕鐵決鬥。「仲有幕輕鐵變三藩市巴士，對方好似講畀你聽，你拍出功夫層次，但我就將功夫與特技合拼。」紀陶還指戲中的地下賭場場景，又有去澳門取景等場面，都跟《九龍不敗》類近。