《尚氣》網民笑決鬥諗起蕭正楠　《九龍不敗》編劇直指抄輕鐵打鬥

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由梁朝偉、劉思慕(Simu Liu)、陳法拉、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu、楊紫瓊以及元華等人主演,電影上映口碑不錯,票房更直逼《黑寡婦》。



《尚氣與十環幫傳奇》是Marvel英雄片的新嘗試,當中滲透不少港產動作片的影子。(電影劇照)

電影在香港因為有梁朝偉效應,更加大受歡迎。不少人看過都覺得比預期好睇,值得「放下成見」。不過日前就有網民笑指《尚氣》決鬥一幕,勁似2016年的TVB劇《超時空男臣》,笑指是Marvel「抄」神劇,但同時就有影評及電影編劇紀陶,在網上節目直言《尚氣》有參考他創作的《九龍不敗》(2019),更強調︰「佢肯定有睇過。」

《尚氣與十環幫傳奇》動作場面,竟然被似《超時空男臣》。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

紅藍對決係有啲似

重溫《超時空男臣》蕭正楠及鄭子誠決鬥一幕,動作場面其實差天共地,不過最相似的地方是營造出藍紅對決的畫面。在《尚氣》中,梁朝偉戴上十環後會發出藍光,而劉思慕戴上就呈紅光,將兩片一拼,蕭正楠就取替了梁朝偉藍光位置,而鄭子誠就是紅光的劉思慕,不過當其中一幕將二人樣貌合拼後,就撞了《尚氣》其中一張海報的設計,非常正。

林紀陶多次強調《九龍不敗》的中心思想在《尚氣》出現兩次,就似向他說明我看過這部戲。(影片截圖)

林紀陶︰佢肯定睇過

至於《九龍不敗》編劇林紀陶,於4/9在網上節目開咪時,便講到電影《尚氣》有參考自己創作的《九龍不敗》,當中除了抄其中心思想,更有動作場面。林紀陶︰「佢肯定睇過,《九龍不敗》的主題在這套戲(尚氣)出了兩次,即是你有你自己的親身經歷,但你的經歷講畀人知後冇人信,慢慢你就會自己都不相信自己。當所講的事情在現實世界出現,你就會一樣呆了!」林紀陶更指在《尚氣》出現這中心思想兩次,就似擺明話你知我有睇過。

輕鐵打鬥變成三藩市巴士

林紀陶更強調這個中心思想出現了兩次,而在《尚氣》預告率先公開的三藩市巴士打鬥畫面,紀陶也直指是抄了《九龍不敗》中的輕鐵決鬥。「仲有幕輕鐵變三藩市巴士,對方好似講畀你聽,你拍出功夫層次,但我就將功夫與特技合拼。」紀陶還指戲中的地下賭場場景,又有去澳門取景等場面,都跟《九龍不敗》類近。