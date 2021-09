《尚氣》劉思慕4年前言論被指辱華　憶述父母生活︰活於第三世界

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由梁朝偉、劉思慕(Simu Liu)、陳法拉主演,當中梁朝偉原本飾演的角色「滿大人」就因為有辱華元素,角色要改名為「文武」,可惜都未能令電影順利在內地上畫。不過近日,中國的論壇帝吧,就將他在加拿大建國150周年的訪問中的對話出土,當中提到父母跟他說在共產主義的統治下,生活如活在第三世界國家,事件引起內地網民激辯。

劉思慕在電影《尚氣》首次擔任主角。(影片擷圖)

+ 3

演員劉思慕,5歲時隨父母從黑龍江省哈爾濱市移民到加拿大,而中國帝吧官方微博,今日就尋回一條訪問片段,發文指出劉思慕在加拿大建國150周年接受訪問,指多謝父母帶他來到加拿大這個自由國度,又說父母曾向他憶述在內地的生活狀況。影片內容如下︰「在我很小的時候,我父母會給我講,他們在共產主義中國的統治下長大的故事,說是有很多人死於飢餓,他們生活於第三世界,然後他們會覺得加拿大是一個,他們可以自由自在的生活,還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方。」

劉思慕重提父母跟他憶述在中國生活時的狀況。(影片截圖)

+ 7

影片內容一出,立即觸動中國網民的神經,紛紛斥罵他,「那他為啥還要來演中國人?」、「他有沒有想過多年以後要回來舔中國,吃資本?」、「其實就是一個加拿大人啊,只是中國人傻白甜,總是對這些香蕉人有幻想罷了」亦有網民指今次電影局不准予電影在中國上畫,是鬆了一口氣。事件正在發酵,相信會難以平息。