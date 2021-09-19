沙丘瀚戰影評｜爛蕃茄88%好評揮底84年版　完美傳譯科幻小說經典

【沙丘瀚戰影評】還記得初次看到Denis Villeneuve的成名作《母親的告白》（Incendies），立刻陷入那個節制、沉穩的罪惡世界，時間已然被沉滯，生命的方舟擱淺，沒有人上岸，沒有人離開，我們在宿命論裡寫下自己的名字。Denis Villeneuve之後的《毒裁者》（Sicario）、《罪迷宮》（Prisoners）、《天煞異降》（Arrival）以及《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）都各自構築出龐大的敘事，支線龐雜，卻又能逐一娓娓道來，緊緊相連的生死，沒有人獲得救贖。



救贖的唯一形式，其實是夢境，也是預言，無論是好是壞，我們都必須領受。

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想起David Lynch運用過多口白而失焦的《星際奇兵》，建立在2021年的《沙丘瀚戰》（Dune）更接近Franklin Herbert的虛無意識，古典主義的悲劇史詩、硬核科幻的存在定位再加上政治鬥爭，這不是《星球大戰》（Star Wars）或是《星空奇遇記》（Star Trek），而是宇宙神話的創世紀篇章，卡拉丹的濃郁山水，厄拉科斯的黃沙滾滾，再加上為了搭配沙丘，用混凝土堆建的巨型粗野主義建築，《沙丘瀚戰》的世界就是這樣被構築起來，在那個未來世界，水源是珍貴的資產，香料是珍貴的資產，電影一再運用遠近景交雜，外加光線所造成的陰影，讓我們彷彿也置身在那個日夜未明的世界，心臟隨著漢斯季默的配樂緩慢重擊著。

「留白」是《沙丘瀚戰》的電影藝術，透過Greig Fraser的鏡頭，Denis Villeneuve的節制敘事，還有每個演員不斷特寫的面部表情，都讓電影能夠在這個平鋪直敘的結構當中，跳脫套路的疲憊感，同時在視聽上的細膩質感，帶有一種看似難以接近，實則沉浸其中的觀影體驗。

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那麼電影要告訴得我們是什麼？做為一部偏重敘事的電影，連戰爭戲、格鬥戲都在不經修飾的狀態下，讓我們走進這張緩緩張開的地圖，隨著角色的際遇走到下一段故事，我們最為緊密相連的，就是男主角Paul。

Paul（添麥菲查洛美飾演）頂著一張漂亮且憂鬱的臉，實在很像原作小說當中基因優秀的神選之人，讓他的細膩表情勾動著電影裡的分分秒秒，有時又帶來些許不安感，Paul帶著我們走進眾多家族之間的恩怨情仇，他們的紛爭，一切沒有終點，如同厄科拉斯的沙漠一樣望似無際，邊界在哪裡？終點在哪裡？我們對於權力，對於情感的追尋，到底又是為了什麼？

科幻小說有千百種，但總是能藉由時間、空間的展延及收縮，讓觀者與作者一同探討生存的價值與意義，那就是《沙丘瀚戰》的創作核心，Paul在面對政治之間的鬥爭，從夢境裡預知一切，恐懼自己成為犧牲品，卻又知道那是必然到來的現實，他知道自己將歷經背叛，所有人都將離開他，他將成為流亡的一員，到後來也只能在沙漠裡坐上飛機，被狂舞不止的沙塵包圍，去體驗死亡的可能感受，然後閉上雙眼。

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但這一切呈現得多美。

我夢見了你。

《沙丘瀚戰》每次一進入夢境，我們就能探見廣袤的世界風景，時間變得輕質化，也或許毫無意義，少數能依存彼此的浪漫，來自於母子之間的伊底帕斯情結，貴族的恐懼與悲傷，對於母親親族的孺慕與嚮往，讓我們能在大軍來犯之際，體會到Paul最渺小的渴望，而他都已經是這個龐大家族的王儲，介於稚嫩與成熟之間的殘酷轉化，表現得特別好。

要如何迎接未來呢？即便那是殘破不堪所不能直視的。《沙丘瀚戰》在視覺上的雄心壯志，其實才是整個故事的立旨，一如法蘭克赫伯特在文字運用的蒼涼感，電影完美繼承，David Lynch的電影屬於David Lynch，Denis Villeneuve的《沙丘瀚戰》卻屬於整個偉大的科幻世代。

無疑的是《沙丘瀚戰》是視覺上的藝術結晶，沙蟲降臨吞噬一切、光影模糊之間的爭鬥、蒸餾裝與漫天黃沙，每幕都美到讓人心馳神往，也絲毫不浪費任何一個演員，添麥菲查洛美、奧斯卡依撒、佐斯布連都在他們的位置上做到了最好的演出，就連戲分不多的張震、查維爾巴頓、巴帝斯塔以及莎黛雅也在有限的篇幅中，貢獻了好幾段佳句，積遜莫瑪也已經證明他不只是「水行俠」，更是一名傑出的演技派明星，但最令我驚喜的應該是莉碧嘉費格遜，這片的母親一角，是她從影以來最好的演出。

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這是一則古典英雄的成長之路，悲傷卻沉穩，置身在一個我們可能想及的未來世界當中，無論是美術、配樂、演員以及攝影，都盡全力做到完美的極限，這是我們必須在現今串流世代，還必須進電影院體驗大銀幕觀感的原因，就像《沙漠梟雄》（Lawrence of Arabia）、《現代啟示錄》（Apocalypse Now）還有《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey），此後影史的史詩鉅作又多了一部。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】