【西城故事】89歲舊版女星Rita預告閃現　演新角色兼任電影監製

由荷里活金像大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《西城故事》（West Side Story），繼在今年奧斯卡推出初回預告後，再度公開全新預告。在今次新預告中，曾在60年前上映的《夢斷城西》（West Side Story）中飾演Anita的Rita Moreno，除了獲史提芬史匹堡邀請在新版中飾演Valentina外，還擔任《西城故事》的執行監製。
《夢斷城西》新預告長2分14秒，預告開首見到飾演女主角Maria的20歲美國女演員Rachel Zegler唱出經典歌曲《Tonight》。除此之外，Rachel Zegler還在預告展示了Maria的經典白色長裙。
除了女主角外，當然還有Ansel Elgort飾演男主角Tony的鏡頭，然而他的鏡頭卻非常少，未知是否因為去年傳出他在2014年性騷擾當時年僅17歲的少女有關，然而有網民則認為這指控直接影響他在預告的出場時間。
除了男及女主角外，在1961年上映的《夢斷城西》中飾演女主角好友Anita的89歲波多黎各老牌女星Rita Moreno，都獲邀演出新版《西城故事》。她除了在新版飾演全新角色Valentina外，還擔全電影的執行監製。據了解，《西城故事》將在2022年聖誕節獻映。
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