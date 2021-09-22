性侵案上訴｜鈕承澤出席講座遭抵制　「給活動一個乾淨的空間」

現年55歲的台灣導演鈕承澤在2018年12月，因涉嫌性侵電影《跑馬》女工作人員而被捕，後經一審及二審依強制性交罪判處鈕承澤4年有期徒刑，目前官司仍在進行中。他近來獲雜誌社邀請出席講座，不過卻引起爭議，最後出版社只好貼文取消講座。



有指鈕承澤曾多次向被害人道歉，但就從不肯承認罪行。（視覺中國）

《河流．身心靈療癒誌》近日發行創刊號，並在本月15日宣布將邀請兩位封面人物，導演鈕承澤及輔仁大學哲學系教授黎建球出席「當追尋者遇到哲學家」講座。然而前者因為正提起第三審上訴中，在尚未完全脫罪的情況下，活動引起極大爭議。許多網民直斥「不想看到性侵犯」而表示要抵制活動。

鈕承澤在去年4月被宣判4年徒刑。（視覺中國）

最後出版社在輿論壓力下，宣布取消活動，並寫道：「原本很期待這場對話，一位在生命裡橫衝直撞的追尋者，一位是畢生思索生命意義的哲學家。將用各種療癒的視角說故事，透過哲學思辯來自我檢視存在的義意與價值，我們試圖超越善與惡、神聖與鄙俗、受害與加害的二元判斷，跳脫受苦的視角，看見生命中那些美好的愛與恩賜。」

鈕承澤曾執導多部著名電影，但近年最哄動必定是他性侵一案。（視覺中國）

然而部份網民未能認同，反指：「雜誌一直用所謂身心靈的名義來擁抱加害者」、「侵犯他人的身心靈，這也算追尋者？」及「從來沒看過他公開對被害者表達過什麼歉意」等。

至於鈕承澤也有回應，他寫道：「因為個人因素及為了還給活動一個乾淨的空間，決定不參加這個活動。祝福大家！」