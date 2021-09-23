《撲克神算師》香港藝人劉晨芝監製　盛裝亮相威尼斯影展首映

由馬田史高西斯（Martin Scorsese）監製、《的士司機》編劇保羅舒里達（Paul Schrader）自編自導的《撲克神算師》（The Card Counter），由《星戰大戰》系列型男奧斯卡依撒（Oscar Isaac）、《波士鬥腦細》黑珍珠笑匠蒂芬妮夏迪舒（Tiffany Haddish）、金像級影帝威廉達福（Willem Dafoe）聯同《挑戰者一號》男星Tye Sheridan主演。電影早前在第78屆威尼斯影展舉行全球首映，身為電影聯合執行監製的香港藝人劉晨芝（Adrienne）有份亮相影展行紅地氈。



奧斯卡依撒在戲中飾演退伍美軍威廉，他因為昔日的過失，而把人生虛度在賭枱上。（《撲克神算師》劇照）

《撲克神算師》講述奧斯卡依撒飾演的退伍美軍威廉，在出獄後成為了職業賭徒。由於他無法原諒自己昔日的過失，於是把人生虛度在賭枱上。直到遇上由泰舒利頓飾演的憤青寇克，二人得到神秘性感的金主支持，以賭博之名踏上復仇血路。

《撲克神算師》導演保羅舒里達在本月初率領奧斯卡依撒、蒂芬妮夏迪舒及Tye Sheridan三位主演齊齊亮相第78屆威尼斯影展。另外，身為電影聯合執行監製的香港藝人劉晨芝也獲邀出席在影展舉行的首映禮。

《撲克神算師》早前在第78屆威尼斯影展舉行全球首映。（《撲克神算師》劇照）

劉晨芝早前接受《香港01》訪問時表示，十多年前在美國當歌手時認識不少監製及導演，並在去年受邀參與《撲克神算師》的製作，兼有份演出：「我個角色係串連男、女主角，冇行性感，係靚嘅角色。」

Adrienne還透露，電影去年在美國拍攝時受新冠肺炎疫情影響而停拍再復拍，而她在停拍期間返港時，因在夜店遇襲受傷，導致她的戲份被刪減。雖然如此，但她與男主角奧斯卡依撒的對手戲獲保留，還大讚對方相當好人。

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