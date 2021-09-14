撲克神算師｜激讚型男奧斯卡依撒　繼《知音夢裡行》後最完美演出

由馬田史高西斯（Martin Scorsese）監製，《的士司機》編劇保羅舒里達自編自導，入圍威尼斯影展最高榮譽「金獅獎」的《撲克神算師》由《星戰》系列型男奧斯卡依撒（Oscar Isaac）、《挑戰者一號》荷里活人氣新生代男星泰舒利頓、金像級影帝威廉達福、《波士鬥腦細》黑珍珠笑匠蒂芬妮夏迪舒等人演出，要在賭枱解決問題！



奧斯卡依撒被激讚今次是他繼《知音夢裡行》後最完美的演出！（劇照）

退伍美軍威廉（奧斯卡依撒 飾）出獄後成為了職業賭徒，無法原諒自己的他同時無法面對過往，最後他化身成為撲克神算師，於賭枱上虛度人生。

直至一天他遇上憤青寇克（泰舒利頓 飾），二人得到神秘性感的金主支持，以賭博之名踏上復仇血路。世界撲克大賽終點在望，威廉卻被過往駐守伊拉克的陰霾再度纏繞，逐步邁向崩潰邊緣，究竟他能否衝破心理關口呢？