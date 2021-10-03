007生死有時｜邦女郎Ana完美搶鏡　古巴出世18歲苦練英文攻荷里活

由丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的007系列第25部電影《007：生死有時》（007︰No Time to Die），劇情緊湊結局出人意表，均大家對該片讚不絕口，至於向來屬於007標誌的邦女神，今次都交足功課，特別是來自古巴，擁有西班牙血統的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas），演繹出新晉特務的傻勁惹人歡喜。現年33歲的她，出生古巴基層家庭，在物資缺乏的環境下，努力爭取學習機會，除苦學英文，更要靠偷望鄰家電視機播放的節目去鑽研演技。



Ana不單止身形吸引觀眾，身手都獲觀眾大讚。（《007：生死有時》劇照）

經歷過糧食配給的年代

來自古巴的安娜德哈瑪斯，出生自普通家庭，父母是工人階層，在沒有任何人脈背景優越下，過著基層生活。她曾在訪問中透露，自己是在電力不足、糧食配給的環境下成長，雖然物資短缺，但她回想起來，也不覺有甚麼問題，還自覺擁有一個愉快童年。

古巴的娛樂節目不多，就算升讀到中學，Ana仍未上過互聯網，她回憶當時最大的娛樂是逢星期六到劇場看20分鐘動畫，又會偷看鄰居電視機播放的節目，靜靜地背下當中的台詞。潛移默化下，12歲便決心要成為演員，14歲成功考入古巴國家戲劇學校，每日搭巴士上堂，期間有機會拍過幾部古巴電影。

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300美金闖荷里活

由於擁有西班牙血統，Ana藉此申請成為西班牙公民資格，成功在18歲時離開古巴，到西班牙發展。別人看來她是想離開故鄉，尋找更好的生活水平，但Ana曾在訪問中一一否認︰「我離開古巴不是為賺更多的錢、獲更多的食物，我離開古巴是為了成為一名演員，我知道古巴製作的電影數量不多，在這作為演員也有限制，這是我唯一要離開的理由。」

Ana在西班牙拍下劇集，一口氣更拍下6季。（劇照）

Ana憶述自己18歲離開古巴時，口袋裡就只有300美元（約港幣2400），然而她很快便獲不俗發展，接拍到當地人氣劇集，而且一拍便拍足六季，更在拍攝期間跟同劇的西班牙演員Marc Clotet戀上，拍拖一年便在2011年結婚，只是這場婚姻維持不足兩年，因Ana渴望到荷里活發展，但老公就只想留守在西班牙，令大家分道揚鑣。

2020年3月，Ana被外媒發現她跟「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）拍拖，到2021年1月宣布和平分手。(IG圖片)

007生死有時｜新邦女郎Ana de Armas 浴室激戰奇洛成最大膽演出

由於不會說出流利的英語，所以Ana初到荷里活發展時，清楚自己為何而來，於是與朋友合租房間減輕負擔，更一邊學英文，一邊四出試鏡，以爭取演出機會。直至2014年Ana搬到洛杉磯，更獲參演首部電影《夜半女敲門》，色誘奇洛李維斯（Keanu Reeves）大受好評，終被觀眾注意平步青雲，更被古巴當地的雜誌，稱她為「征服荷里活的古巴女人」。

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