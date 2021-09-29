007生死有時│「占士邦」原來真有其人　好女色曾遭揭發身份

占士邦系列電影由1962年開始，而系列第一部作品《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）由辛康納利（Sean Connery）主演。在經過約60年後，已經發展出25部作品，並分別由辛康納利、佐治拉辛比（George Lazenby）、羅渣摩亞（Roger Moore）、鐵摩達頓（Timothy Dalton）、皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）及丹尼爾基克（Daniel Craig）等主演。雖然占士邦是由英國作家兼記者Ian Fleming所創作的虛構角色，但去年卻傳出原來「占士邦」真有其人。



丹尼爾基克主演的《007：生死有時》即將上映，占士邦熱潮再次出現。（《007：生死有時》劇照）

波蘭國家紀念研究所（Institute of National Remembrance）在去年9月底公開的文件，顯示歷史上真的有一位名為占士邦（James Albert Bond）的英國人曾在冷戰期間到訪波蘭。更誇張的是，他是被派往英國駐波蘭大使館進行機密任務的情報員，而波蘭官員一直嚴密監視他。消息傳出後，波蘭民眾對此非常震驚，也讓外界對他的故事充滿好奇。

《007：生死有時》是丹尼爾基克最後一次飾演占士邦。（《007：生死有時》劇照）

據了解，占士邦在1964年的冷戰時期到達波蘭首都華沙。波蘭國家紀念研究所的館長Marzena Kruk引述文件稱，占士邦在1964年至1965年間，受聘於英國駐波蘭大使館，並在當地擔任軍事觀察員（Military Attaché）的檔案秘書（Archives Secretary），因此獲得波蘭反情報官員的注意，甚至還為此開設一個名為「Samek」的調查專案。Marzena Kruk稱：「他喜歡女人，和007小說同名主角一樣，但檔案中完全沒有提到他喝馬天尼。不過有指他喜歡波蘭啤酒。」

據其他文件顯示，波蘭情報機構一直監控占士邦的所有可疑行為，指他曾兩次滲透到軍事參謀長辦公室，而且他還曾到訪波蘭東北部的Bialystok及Olsztyn，有指他當時試圖獲取蘇聯衛星軍事設施的資訊。未知是否沒有發現任何重要資訊，還是例行蒐集工作，他最後在1965年1月21日離開波蘭。

電影中的占士邦都是非常謹慎、機智及風趣。（《007：生死有時》劇照）

值得一提的是，據發現這位占士邦檔案的管理員Wlodzimierz Lechnio表示，當時占士邦回到英國軍情六處時，他被阻止繼續留任。雖然與電影橋段不同，但Wlodzimierz Lechnio從資料中得悉，這位真占士邦與虛構的占士邦一樣，都是謹慎、機智及風趣：「很健談開朗、小心謹慎、並且喜歡女人。」