【007生死有時】盤點占士邦10大高科技武器　完美座駕配備7大功能

由丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的占士邦系列電影第25部作品《007：生死有時》（No Time To Die）終於在今日（9月30日）上映，大家終於可以了解他在戲中的最後命運。除此之外，相信最多人關心的就是占士邦的武器，皆因他能從「Q」獲得許多高科技的裝備。趁此機會，盤點占士邦系列電影中10件最先進的武器。



Ben Whishaw在戲中飾演「Q」，專門為占士邦提供高科技武器。（《007：生死有時》劇照）

其實從《007：生死有時》的預告已經看到，占士邦獲得不少新科技武器，其中包括一部能潛入水的戰機。除此之外，還有不少先進的高科技武器曾在這25部占士邦電影中出現。點擊下圖即睇占士邦系列電影10大武器！！！