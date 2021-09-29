【007生死有時】首波影評解禁　外媒讚丹尼爾基克完美告別占士邦

由53歲英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《007：生死有時》（No Time To Die）將在9月30上映，電影昨日（9月28日）率先在英國倫敦皇家亞厘畢音樂廳（Royal Albert Hall）舉行首映禮，而電影首波影評也在網上解禁。
由艾美獎最佳導演福永丞次（Cary Joji Fukunaga）自編自導、丹尼爾基克、雷米馬利克（Rami Malek）、Léa Seydoux、Ana de Armas及Lashana Lynch主演的《007：生死有時》，講述占士邦在牙買加過著退休生活時，他的中央情報局朋友Felix Leiter前來請求協助，希望占士邦協助拯救一名被綁架的科學家。在這救援行動，占士邦遇上神秘反派。
電影《007：生死有時》在英國時間昨日（9月28日）在倫敦皇家亞厘畢音樂廳舉行首映禮，電影的首波影評隨即也在網上解禁。電影在爛番茄暫獲得89%新鮮度，在25部占士邦電影中，暫排第6位，而頭5位分別是《新鐵金剛：智破天凶城》、《新鐵金剛智破皇家賭場》、《鐵金剛勇破神秘島》、《鐵金剛勇破間諜網》及《鐵金剛大戰金手指》。
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