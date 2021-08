Disney+串流平台11月登陸香港及台灣　即時重溫8套Marvel新作

今早(13/8)迪士尼公司公布第三季季績,反彈大收170.2億美元,按年升45%,遠超分析師的預期,同時間官方迪士尼更對港台影迷公布好消息,終於落實於今年11月在香港以及台灣推出Disney+ 串流平台,當中更包括Disney、Pixer、Marvel、Starwars、National Geographic 和 Star 等的影片內容。



《Loki》影集獲得大成功,現正製作第2季。(劇照)

Disney+熱門電影和劇集包括Marvel Studios的大片《黑寡婦》(Black Widow)、原創電視劇《WandaVision》、《洛基》(Loki)、《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and The Winter Soldier)、《星球大戰》系列《曼達洛人》(The Mandalorian)、迪士尼與彼思《盛夏友晴天》(Luca)、國家地理紀錄片《Secrets of the Whales》以及《Hamilton》等等。接下來更11月更會有《鷹眼》(Hawkeye)上映,待上映的亦有《Ms. Marvel》、《月光騎士》(Moon Knight)、《She-Hulk》等等影集。

Disney+ 串流平台將於11月登錄香港以及台灣。(官方圖片)

另外都有影迷問到將於9月2日上映的《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)會否同步上架Disney+ 串流平台,但目前則未有消息。而早前美國Disney+串流平台月費為8美金(約$62港元),可提供多人使用,雖然香港地區未公布月費計劃,但相信價格應該不會相差太多。

