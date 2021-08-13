Disney+串流平台11月登陸香港及台灣　即時重溫8套Marvel新作

今早（13/8）迪士尼公司公布第三季季績，反彈大收170.2億美元，按年升45%，遠超分析師的預期，同時間官方迪士尼更對港台影迷公布好消息，終於落實於今年11月在香港以及台灣推出Disney+ 串流平台，當中更包括Disney、Pixer、Marvel、Starwars、National Geographic 和 Star 等的影片內容。



《Loki》影集獲得大成功，現正製作第2季。（劇照）

Disney+熱門電影和劇集包括Marvel Studios的大片《黑寡婦》（Black Widow）、原創電視劇《WandaVision》、《洛基》（Loki）、《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）、《星球大戰》系列《曼達洛人》（The Mandalorian）、迪士尼與彼思《盛夏友晴天》（Luca）、國家地理紀錄片《Secrets of the Whales》以及《Hamilton》等等。接下來更11月更會有《鷹眼》（Hawkeye）上映，待上映的亦有《Ms. Marvel》、《月光騎士》（Moon Knight）、《She-Hulk》等等影集。

Disney+ 串流平台將於11月登錄香港以及台灣。（官方圖片）

另外都有影迷問到將於9月2日上映的《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）會否同步上架Disney+ 串流平台，但目前則未有消息。而早前美國Disney+串流平台月費為8美金（約$62港元），可提供多人使用，雖然香港地區未公布月費計劃，但相信價格應該不會相差太多。

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