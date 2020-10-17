黑寡婦｜想效法《花木蘭》在Disney+上映？　Marvel總裁強烈反對

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的Mavrel超級英雄《黑寡婦》（Black Widow），因為新冠肺炎影響，最終被推遲到2021年5月7日才會上映，隨後MCU第4階段的發展同樣要一延再延。日前就有外媒爆料指出，迪士尼一名股東建議安排《黑寡婦》改為在Disney+串流平台上映，而非戲院中播放，事件引起全球影迷熱議。

2021年5月7日先有得睇《黑寡婦》。（《黑寡婦》劇照）

據知，該名股東認為《黑寡婦》已經延期兩次，加上有《花木蘭》（Mulan）和《靈魂急轉彎》（Soul）的先例在前，也可以仿效同樣的做法，讓《黑寡婦》在Disney+上映，更可以保留現有會員、又能為Disney+再帶來新會員以及更多的播放收益。

而且觀望競爭對手Netflix，他們擁有龐大的基礎訂閱用戶，這令他們可以投資製作更多不同且大量的內容，又能將用戶分攤，這是他們吸引更多訂閱用戶的手法之一。不過因為Disney+的頻道尚未建立如Netflix般成熟，但也深深明白到要儘快追趕到差不多的水平，所以引入大片是必須的，不然他們比起Netflix將會繼續處於不利的地位。

《花木蘭》在Disney+上映，但反映不見很好。（劇照）

不過該報道同時都有提及該位股東的建議尚未被採納，迪士尼目前還是希望將《黑寡婦》搬上大銀幕，而且Marvel總裁Kevin Feige對於《黑寡婦》在Disney+上映表示強力反對。

有指出因為《花木蘭》口碑差且反應不佳，所以Kevin Feige不想冒險。另外根據8月份的數據顯示，Disney+有6000萬訂閱用戶，而Netflix則擁有1億9000萬的訂閱用戶，有影迷笑言「迪士尼係咪太睇得起自己或者《黑寡婦》？用一套戲去追個差額」，當中更重要的是要先付Disney+月費，再付睇片費用，這個做法令影迷大為卻步。

不少影迷跟Marvel總裁Kevin Feige有同樣想法，希望在戲院睇《黑寡婦》。（《黑寡婦》劇照）