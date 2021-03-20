《Monsters At Work》影集7月上Disney+　5位全新怪獸角色曝光

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-20 14:30

由彼思動畫製作室製作的《怪獸公司》（Monsters）大受歡迎，當中毛毛和大眼仔直到現時都有很多周邊產品，深受粉絲喜愛，到後來2013年推出前傳《怪獸大學》（Monsters University）同樣帶給大人細路不少喜樂。昨日（19日）官方宣布《怪獸公司》續集影集《Monsters At Work》（台譯：怪獸執業中）將會於7月2日在串流平台Disney+播出，等足8年終於有新嘢睇喇！

《怪獸公司》中，毛毛同阿Boo的感情線非常感人。(《怪獸公司》劇照)

在《怪獸公司》中原先講到以小朋友的尖叫聲作為怪獸世界的供電來源，但就在一場意外中發現原來小朋友的笑聲更能提供較多能量，所以早前專門訓練怪獸嚇人的Ms. Flint都要轉行教一班怪獸如何搞笑吸多點小朋友的歡笑聲。

大家仲記唔記得Ms. Flint啊？（電影劇照）

《Monsters At Work》的劇情將會接在《怪獸公司》的6個月後預計將會播出10集，毛毛在劇中已經升職為怪獸公司CEO，而好友大眼仔亦幫會了他不少，新劇更會加入5位全新角色來吸引一眾大人細路。

點擊即睇5位全新角色：

不過就因為《Monster At Work》暫時未有香港版中文譯名，一眾網民已紛紛留言有提議「怪獸又返工，又返工」、「怪獸公司2之怪獸返工」、「怪獸OT」、「怪獸好鍾意返工」、「怪獸港奴」等等，都幾貼地架。

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