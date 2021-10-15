《梅艷芳》再推4款經典海報　「屯門牛」王丹妮︰難忘出沙田返學

電影《梅艷芳》11月12號上映，電影早於2016年底開始進行選拔，而新人王丹妮就以陪跑心態參加，結果順利勝出。今日（15/10）電影公司釋出最新製作特輯，見到王丹妮（ Louise）當日穿上戲服唱出《夕陽之歌》，感動一眾幕後落淚的場面，從而勝出該選拔。而大會更發出王丹妮的兒時照，原來一早已「高人一等」，仲係運動健將。

電影再發布新一輪海報，今次到其他經典造型，相中為《壞女孩》。（《梅艷芳》海報）

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2016年，電影《梅艷芳》開始進行選拔，首要條件是懂廣東話的演員，前後花了一年時間，直至2017 年11月，「安樂影片」老闆江志強和導演梁樂民才選定了王丹妮，經過6個月訓練，電影才正式開拍。Louise自小在屯門長大，被同學封為「屯門牛」，跟大家分享童年照時，有說不盡的回憶畫面。

關錦鵬親自探班， 一會王丹妮飾演的梅姐。（《梅艷芳》劇照）

王丹妮︰「小時候跟媽咪、婆婆由荃灣搬到屯門居住，我的成長見證了屯門的發展，輕鐵、西鐵、屯門公園，公園旁河畔一帶都是我10歲前經常流連出入的地方。猶記得每朝清晨，河畔附近有不少小販擺檔，非常熱鬧，晚上又開了很多熟食小吃，我和細佬最愛叫婆婆買串燒給我們吃。西鐵最初由40分鐘車程抵美孚，到最後只須30分鐘車程，這通通都是我成長的部份見證。當年媽咪雖然經常忙於工作，但每逢休息和節日總會帶我們走出屯門到處遊玩，尖東海旁睇聖誕燈飾等，便是其中一大節目。所以跟劉俊謙在電影中拍攝尖東海旁一幕時份外回味。」

兩、三歲人仔，已經識擺甫士。(王丹妮提供)

隨着屯門新市鎮的興建改變，Louise中學時期到沙田返學，最難忘是每天都會苦惱到底選擇西鐵還是巴士，由屯門返沙田上學，一個不好彩決定錯誤，遇上屯門公路塞車，塞個三粒鐘遲到也是等閒事，相信不少屯門之友當年也有跟她一樣，有過如此的痛苦經歷。

天生好身段的Louise自小學五、六年級開始便每年長高10 cm，身高166、167 cm的她，中學時期被老師看中具長跑條件，先後選她為長跑1500米選手及排球隊等運動。她亦樂在其中的說：「讀中學時一放學便會在城門河來回跑三個鐘訓練。除了跑步外，老師也有叫我參加越野賽，其實由小學到中學，我都有參加不少課外活動，例如跳中國舞，甚至朗誦，只要自己努力過的，都榮幸攞過獎！」

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在求學時期贏過不少獎項的Louise，初次接觸電影，導演梁樂民已發現其光芒所在。梁樂民︰「第一天開鏡，Louise一點怯場都沒有。這個人有光芒，我們一路以來的擔心相信可以暫時放低，我們都說要多謝梅姐，她有份挑選的！」此外，四款由王丹妮演繹梅姐分別在唱片及廣告中，百變形象的造型海報，香港首度曝光，包括：《壞女孩》、《烈焰紅唇》、《情歸何處》，以及那個「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」的手錶廣告等，其神態散發出亮麗光芒。