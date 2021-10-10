梅艷芳58歲冥壽｜《男人四十》演師奶都似港姐　逐套衫試身零怨言

2021年10月10日為已故巨星「梅姐」梅艷芳58歲冥壽，下月12日傳記劇情電影《梅艷芳》將會上映，由新演員王丹妮、古天樂、劉俊謙、廖子妤、林家棟等人主演，紀錄下梅姐一生的傳奇經歷。



預告中，王丹妮重演卡拉OＫ掌摑事件。（《梅艷芳》預告截圖）

梅艷芳最後一套電影作品為19年前上映的《男人四十》，跟張學友、林嘉欣和譚俊彥合拍，梅艷芳在戲中飾演中文老師張學友的老婆，一名衣着普通的家庭主婦，然而張學友跟女學生林嘉欣開始了師生戀及肉體關係，令20多年的婚姻關係出現了問題。

梅艷芳在戲中飾演中文老師張學友的老婆，一名衣着普通的家庭主婦。（劇照）

《男人四十》三大主角張學友、梅艷芳及林嘉欣的演出都十分精彩，林嘉欣憑此片橫掃香港電影金像獎及台灣金馬獎最佳新演員及最佳女配角，可謂一鳴驚人。（劇照）

擔任《男人四十》美術指導及造型設計的文念中曾馮該戲提名香港電影金像獎、金馬獎最佳美術指導，在剛過去的7月他登上廿四味的YouTube頻道接受訪問，當中他提及在《男人四十》中跟梅艷芳合作點滴。

擔任《男人四十》美術指導及造型設計的文念中登上廿四味YouTube頻道接受訪問。（影片擷圖）

文念中講到：「梅姐同學友都好nice，記得去梅姐屋企試衫好緊張，梅姐係神嚟㗎嘛，佢又要做一個普通家庭主婦，一位教師的太太，我哋只係去出口店買啲好普通嘅衫俾佢，碎花裙、T恤咁，心諗得唔得㗎？冇牌子㗎喎。去佢大坑屋企試衫，兩層複式樓，佢上面瞓覺瞓醒行落嚟：『點呀？着啲咩衫呀？』然後我哋一大堆擺喺到，梅姐就拎咗上房逐套試，佢每一次都好似香港小姐咁靚咁行落嚟，我就覺得好神奇、好靚、好nice，一啲架子都冇。」

及後他補充梅姐亦只是跟他們商討髮型部分，因為當時要戴假髮，大家一起協調得更好，而整個拍攝過程都非常之順利。

點擊睇更多：