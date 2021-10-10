梅艷芳58歲冥壽｜《男人四十》演師奶都似港姐　逐套衫試身零怨言

2021年10月10日為已故巨星「梅姐」梅艷芳58歲冥壽，下月12日傳記劇情電影《梅艷芳》將會上映，由新演員王丹妮、古天樂、劉俊謙、廖子妤、林家棟等人主演，紀錄下梅姐一生的傳奇經歷。
梅艷芳最後一套電影作品為19年前上映的《男人四十》，跟張學友、林嘉欣和譚俊彥合拍，梅艷芳在戲中飾演中文老師張學友的老婆，一名衣着普通的家庭主婦，然而張學友跟女學生林嘉欣開始了師生戀及肉體關係，令20多年的婚姻關係出現了問題。
擔任《男人四十》美術指導及造型設計的文念中曾馮該戲提名香港電影金像獎、金馬獎最佳美術指導，在剛過去的7月他登上廿四味的YouTube頻道接受訪問，當中他提及在《男人四十》中跟梅艷芳合作點滴。
文念中講到：「梅姐同學友都好nice，記得去梅姐屋企試衫好緊張，梅姐係神嚟㗎嘛，佢又要做一個普通家庭主婦，一位教師的太太，我哋只係去出口店買啲好普通嘅衫俾佢，碎花裙、T恤咁，心諗得唔得㗎？冇牌子㗎喎。去佢大坑屋企試衫，兩層複式樓，佢上面瞓覺瞓醒行落嚟：『點呀？着啲咩衫呀？』然後我哋一大堆擺喺到，梅姐就拎咗上房逐套試，佢每一次都好似香港小姐咁靚咁行落嚟，我就覺得好神奇、好靚、好nice，一啲架子都冇。」
及後他補充梅姐亦只是跟他們商討髮型部分，因為當時要戴假髮，大家一起協調得更好，而整個拍攝過程都非常之順利。
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