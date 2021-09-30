梅艷芳｜搭荔園尖東海旁重現舊香港　導演梁樂民：貴到差啲想唔拍

香港天后巨星梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》將於11月正式上映，主角梅艷芳由王丹妮（Louise）飾演，同戲更有古天樂、林家棟、廖子妤、劉俊謙、楊祐寧等人演出。今日（30/9）官方發布幕後製作特輯，向觀眾解構背後如果重現六、七十年代的感覺。



《梅艷芳》的美術及視覺團隊極力重現六、七十年代的香港。（影片擷圖）

導演兼編劇梁樂民先講到這部傳記電影開支不少，但得到老闆的全力支持，他自言知道各人對當年級都有個人印象，過程中沒辦法考究每個街道招牌是否符合歷史，但最主要的招牌當然會跟足，希望還原那個時代的感覺。

他更分享到曾經有一刻覺得尖東場口只剩新世界建築物不用執後製，他：「那麼貴，不如不拍了，但係大家卻勸的千萬不要放棄，就連電腦特技最複雜的部分，他們都說『我們最有感覺，不要放棄那些場景，我們要做呀！』十分感謝大家在我軟弱時鼓勵我。」

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劇組笑言上網搵妙麗大招牌，只找到《哈利波特》的妙麗。（影片擷圖）

美術總監黃炳耀表示慶幸有位同事保留了爸爸媽媽長大、結婚的照片，正值六十到九十年代，就如去尖東拍拖、八十年代的辦公室等等。到後來再重建荔園、宋城下的熟食檔，尖沙嘴彌敦道或佐敦道的妙麗大招牌，不過視覺特效總監余國亮則表示：「好多同事都是90或千禧後，上網搜尋『妙麗』時，全部都找到《哈利波特》的妙麗，有幸自己小時候見證過『妙麗』大招牌，都有印象它是這個樣子。」其實鏡頭上只拍到一個角落，不過劇組將彌敦道的一部分及望到的佐敦道都有重建出來。

劇組仔細程度連的士牌、燈箱和咪錶的旗號都要重造。（影片擷圖）

最後導演梁樂民表示：「香港是一個變化急速的城市，如果能夠再在戲院重新感受，八、九十年代的香港，未經歷過的可能會驚嘆原來舊香港是這樣子，這是我作為電影人其中一個責任。」

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