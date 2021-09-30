梅艷芳｜搭荔園尖東海旁重現舊香港　導演梁樂民：貴到差啲想唔拍

香港天后巨星梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》將於11月正式上映，主角梅艷芳由王丹妮（Louise）飾演，同戲更有古天樂、林家棟、廖子妤、劉俊謙、楊祐寧等人演出。今日（30/9）官方發布幕後製作特輯，向觀眾解構背後如果重現六、七十年代的感覺。
導演兼編劇梁樂民先講到這部傳記電影開支不少，但得到老闆的全力支持，他自言知道各人對當年級都有個人印象，過程中沒辦法考究每個街道招牌是否符合歷史，但最主要的招牌當然會跟足，希望還原那個時代的感覺。
他更分享到曾經有一刻覺得尖東場口只剩新世界建築物不用執後製，他：「那麼貴，不如不拍了，但係大家卻勸的千萬不要放棄，就連電腦特技最複雜的部分，他們都說『我們最有感覺，不要放棄那些場景，我們要做呀！』十分感謝大家在我軟弱時鼓勵我。」
+15
美術總監黃炳耀表示慶幸有位同事保留了爸爸媽媽長大、結婚的照片，正值六十到九十年代，就如去尖東拍拖、八十年代的辦公室等等。到後來再重建荔園、宋城下的熟食檔，尖沙嘴彌敦道或佐敦道的妙麗大招牌，不過視覺特效總監余國亮則表示：「好多同事都是90或千禧後，上網搜尋『妙麗』時，全部都找到《哈利波特》的妙麗，有幸自己小時候見證過『妙麗』大招牌，都有印象它是這個樣子。」其實鏡頭上只拍到一個角落，不過劇組將彌敦道的一部分及望到的佐敦道都有重建出來。
最後導演梁樂民表示：「香港是一個變化急速的城市，如果能夠再在戲院重新感受，八、九十年代的香港，未經歷過的可能會驚嘆原來舊香港是這樣子，這是我作為電影人其中一個責任。」
點擊睇更多：
+15
梅艷芳｜展出最後婚紗等3套舞台服 粉絲提供37年來珍藏梅艷芳｜廖子妤演梅愛芳喊出姊姊情 王丹妮︰喺醫院一番話好辛苦《梅艷芳》成釜山國際電影節閉幕電影 還原梅姐非凡傳奇一生梅艷芳｜王丹妮感激廖啟智用心導戲 ：他願意用很多時間去了解我《梅艷芳》名模王丹妮擔正做梅姐 「驚到匿埋喺酒店房沉澱2日」男歌女唱｜梅艷芳零包袱締造搞笑經典 黃子華自爆對住佢好大壓力闔家辣｜鄭中基重現暴龍哥Tone教闔同冚字 殺青同Edan呂爵安攬攬分手專家｜葉念琛誠邀七仙羽坐陣 笑指：套戲集齊TVB、Viu藝人分手專家｜曾樂彤演新阿寶感壓力 陳家樂：七師傅拍戲緊張好好笑分手專家｜練美娟爆公司曾要求「執執個樣」：我極力爭取話講唔會