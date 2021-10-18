007生死有時影評｜蕾雅絲端擺脫邦女郎形象　與拉沙娜成強烈對比

生為在疫情底下開下延期第一槍的《007：生死有時》（No Time To Die），睽違一年半的等待，我們終於如願在大螢幕上看到，這位陪伴了我們15年的占士邦（James Bond），將隆重、優雅，甚至堪稱完美的謝幕。



情報員占士邦退役後，在牙買加享受著平靜的生活。但當中央情報局的老朋友菲力士拉塔（Felix Leiter）出現請他協助時，這短暫的平靜也隨之結束。他的任務本是去營救一個被綁架的科學家，卻發現一個神祕的新型態科技犯罪組織，也讓自己身陷危險之中。

不敢說自己是占士邦粉絲或是007系列專家，但丹尼爾基克（Daniel Craig）的007系列我每一部都有看過，說他陪我長大完全不為過。

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自《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）後的續作都是在電影院看的，但怎麼…劇情都忘得差不多了呢？也不能怪我，畢竟上一集《007：鬼影帝國》（Spectre）已經是6年前的作品，算是半個吃瓜群眾的我，開演前其實有點怕會銜接不起來，結果完全不會，當然知道更多角色關係與前因後果會更好，但我可以很放心的說，對系列不熟的觀眾，一樣可以放心的進場看電影。

先感恩日新月異的拍攝技術，讓我有機會，也讓丹尼爾基克有機會，在他的007最後一次登場的時刻，用IMAX的滿版畫面欣賞經典的開頭與動作場面，雖然說感動不溢言表，但還是有些可惜的是，滿版的IMAX畫面僅僅前半小時有出現（還有結尾的工作人員名單），想要選擇IMAX的朋友這一點可以考慮進去。

本集的動作場面我非常的喜歡，在IMAX的大螢幕與音響下非常過癮，不管是意大利城市的跑酷，還是森林間的飛車追逐，都利用場景營造出緊張與刺激，另外特別喜歡這一集的槍戰，射擊時候的環繞音響的音場表現優異（混音師加雞腿），裡頭還有一小段一鏡到底的樓梯槍戰。

我一直聽大家講說丹尼爾是最有血有肉的占士邦，因為沒看過前幾任的表演，所以真的無從比較。但單從作品來看確實如此，在劇本與演員的詮釋下，這位占士邦雖然風流，卻同時也深情；這位占士邦雖然外表剛強，內心卻溫柔婉約，最後平反一下，大家都稱呼他最醜007，但五部曲看下來還是覺得他帥到爆了，到底是怎麼一回事？

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剛好在看完電影後看到一個說法，雖然原意不是指本集的007，但我認為可以互通，內容是這樣的：「我覺得一部作品的成功，要能讓觀眾感受到到主角的驅動力（慾望），進而喜歡、認同或反對他們的行為。」

這一段也是為什麼我喜歡本集的007，在《007：生死有時》中，占士邦所有的動機不再單單只是臨危受命，也不再只是被組織編派完成，全部都是以愛為名出發去完成任務，不管是對兄弟、對愛人、甚至對家人，占士邦不再只是擁有殺人執照、執行上級編排任務的情報員，這一集充足的展現他為自己而奮鬥、而生活的慾望。

另外我也喜歡片中討論「過去與未來」的兩面刃，「不放下過往就無法去往前走。」，這種命題放在電影中其實不少見，但我認為放在占士邦電影裡我覺得再適合不過。占士邦因為過去的傷痛讓他停止去相信世間、相信人性、相信愛情，漸漸留在世上的目的只剩生存，沒了自己的信念與愛人。看占士邦如何從生存中再度找回生活的用意、如何在絕境中學習再度去愛人，是我認為本片最值得關注的部分。

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搭配著電影，Billie Eilish的《No Time to Die》比去年單聽好聽非常多，雖然我都儘量保持觀影才第一次聽主題曲，但真的延期太久不小心聽到了。配合007一貫的開場動畫，依舊非常詩意也非常美，符合當下與整部的定調與情緒。只能說Adele的《Skyfall》真的是太強大的一首歌了，在戲院聽一次就讓人深陷其中再也爬不出來的那一種，Billie Eilish非戰之罪。

最後談一點配角們的表現，蕾雅絲端（Léa Seydoux）在本片的戲份增加了不少，她也完全擺脫了正統「邦女郎」的形象，不再只是占士邦身旁搔首弄姿、需要他保護的性感尤物。在片中她晉升成了占士邦願意共度一生的愛人，同時也得背負著過往的謎團，與現實中秘密，角色編排耐人尋味。

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標榜第一位「黑人女性」007的拉沙娜連治（Lashana Lynch），雖然企圖擺脫007一定要白人男性才能撐起的框架，片中也寫了很多台詞讓她調侃此事，但她在片中始終是工具人的角色，個性與背景零刻畫，一路指高氣昂，實在難以讓人喜歡這個角色，也完全不贊同她出任下一位007。

才剛拿下影帝的雷米馬利克（Rami Malek），最近接的戲總是看起來有很大的空間與深度去發揮，但往往事與願違。外表的特殊化妝很恐怖沒錯，但以往的反派也都是如此，講話慢吞吞之外連費迪墨格利（Freddie Mercury）的口氣他都一起帶來了，戲份略少氣勢不足，動機更是如鼻屎大，連短短出現幾分鐘的基斯托夫華薩（Christoph Waltz）（魔鬼黨領袖）氣場還比他強。

最後是安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas），香，太香了，香爆了。出場不過十幾分鐘就把全場迷倒在地了，可愛優雅幽默又能打，射擊又準到不行，在處理緊急狀況下非常呆萌卻又有效率。她雖然是一個可有可無劇情工具般的存在，卻在有限的時間內把角色魅力發揮到了最大值，要不是這一部是獻給丹尼爾基克的最終章，本片的MVP就是安娜迪艾瑪絲了。

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說到了結尾，作為丹尼爾基克007的最終章，內容有些缺失但絕對瑕不掩瑜，雖然我們都知道我們還會再看到下一位占士邦出現，但陪伴我長大的丹尼爾基克將不會再出演了。電影也不負眾望的給了一個猶如史詩般的結尾，近乎完美的為這個角色做了一場隆重而且優雅的謝幕，結尾保證你不自覺泛紅了眼眶，謝謝你丹尼爾基克，謝謝你007。

【總分 8.4 / 10】

片名：《007：生死有時》

導演：福永丞次

演員：丹尼爾基克、雷米馬利克、蕾雅絲端、賴夫費恩斯、賓韋沙、基斯托夫華薩、安娜迪艾瑪絲、拉沙娜連治、娜奧美夏莉絲

發行：環球影業



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：咖哩聊電影Curry Talks Movies，原文：《007：生死交戰》觀後感 /「我們只要一直回頭，就逃避不了過去」】