第25部「鐵金剛」系列電影《007:生死有時》(No Time to Die)上周末在北美開畫,收5600萬美元(約4億3700萬港元)成為票房冠軍,而全球收入已突破3億美元。已確定告別「占士邦」(James Bond)一角的丹尼爾基克(Daniel Craig)與今集飾演反派的Rami Malik日前現身洛杉磯戲院謝票。

《007:生死有時》在北美上映順利成為票房冠軍。(劇照)

至於本周才於香港上畫的反超級英雄電影《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage),上周末收3200萬美元(約2.5億港元)排第二,由於海外市場多個國家仍未上映,相信票房仍有大幅上升的可能。