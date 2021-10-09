007生死有時｜攝影師公開絕密寫真　丹尼爾基克Ana de Armas鬥型

由荷里活巨星丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一次飾演「007」占士邦的《007：生死有時》（No Time To Die），至今香港累積票房經已超過3000萬，戲中更有奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）、Léa Seydoux、新任邦女郎Ana de Armas更是搶盡焦點！



丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一次飾演「007」。（《007：生死有時》劇照）

今早（9/10）攝影師Greg Williams在個人IG上，分享了丹尼爾基克以及Ana de Armas拍攝《007：生死有時》時的幕後寫真。雖然照片只得黑白色，但卻更顯風格，當中包括丹尼爾基克在片場健身、踩單車以及一些片場造型照。

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另外Ana de Armas的戲份不多，造型亦只有一個，但已經非常亮眼，攝影師Greg Williams為她操刀的寫真同樣十分好看，有她在吧台等丹尼爾基克、化妝間照鏡、休息睡覺以及換上便服等不同的照片。