《梅艷芳》真人角色為電影添實感　鄭少秋黎小田邊個演得最神似？

改編自香港女兒梅艷芳一生的傳記電影《梅艷芳》，將於11月12日正式上映。上星期電影率先舉行優先場，不少先睹為快的觀眾都盛讚電影拍得感動，梅艷芳的事跡拍得細膩，故事更滲出不少香港情懷，十分親切。不過更多觀眾發現，戲中重現了不少真實角色，更演得維俏維妙。

王丹妮飾演的梅艷芳已相當神似，而廖子妤飾演的家姐梅愛芳也獲大讚。（《梅艷芳》劇照）

在已公布的演員名單中，有雙影帝古天樂、林家棟坐鎮，兩人分別飾演梅姐形象設計兼恩師Eddie（藍本為劉培基先生），以及華星唱片公司總經理蘇先生，至於當年華星唱片公司唱片部經理Florence（陳淑芬），就由楊千嬅飾演。家姐梅愛芳就由廖子妤飾演，而曾經在演唱會上公開承認親如家人般的哥哥張國榮，就是劉俊謙。

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公布的名單已經有不少真實角色參與，入場欣賞會有更多驚喜發現，例如開場不久，梅艷芳跟姐姐在荔園表演時，就遇上當時已薄有名氣，在荔園登台的鄭少秋，而該角色就由陳家樂飾演。至於講到梅姐唱酒廊時，獲首位恩師賞識的就有已故的黎小田先生，該角色就由金像男配角白只飾演。而一頭白髮的李子雄，原來是在飾演一代電影巨人何冠昌先生，所以電影的驚喜位處處，每個角色的出現都增添故事實感。