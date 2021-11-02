永恆族｜Kit Harington戲份得勁少？趙婷一句「多謝」有弦外之音

華人導演趙婷執導Marvel電影《永恆族》（Eternals），日前與傑夏寧頓（Kit Harington）一同受訪。趙婷透露自己身為華人，她的每一部創作一定都是以影響她最深的華人文化為基底，「即使是拍Marvel電影也是一樣，我很榮幸能將華人文化帶入《永恆族》，你能在電影裡看到東方文化、美術還有一些佛家思想」。



趙婷今年甫以《浪跡天地》（Nomadland）拿下奧斯卡最佳導演獎，被問拍獨立製片與娛樂大片有何不同？她立刻大笑，「頂多只有檔期的差別，Marvel要我在期限內拍完電影，但是小成本電影可以慢慢磨，甚至10年後才上映都行」，由於她後期幾乎是同時製作《浪跡天地》、《永恆族》，「雖然完全不同風格，但很高興能與非常棒的兩組工作人員一起合作，他們都充滿才華」。

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趙婷在《永恆族》找來許多大明星助陣，包括神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）男主角傑夏寧頓，不過傑夏寧頓在片中並不屬於《永恆族》，是沒有超能力的地球人戴恩惠特曼，但他完全不覺得自己被排擠，「我的角色是大家的開心果，而且片場離我家很近，只有20分鐘的距離，我只要下床，稍微整理一下就能出門拍戲了」，他還幽默補充先前演《權力遊戲》長達9年，故事幾乎都是以自己為核心，「雖然這次戲份比較少，但有機會能參與這麼棒的電影，就夠了」。

其實，趙婷承認自己是《權力遊戲》的大粉絲，能同時邀來片中兩位要角傑夏寧頓、理察麥登（Richard Madden），已經可以說是夢想成真，不過這次傑夏寧頓戲分少，她也在旁偷虧這位好友，「但還是很感謝你願意演出」，逗得他哈哈大笑。傑夏寧頓則大讚趙婷雖是藝術片導演出身，但很會拍動作戲，「有一場永恆族與變異族的大戰，拍得非常緊湊且刺激」。

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