【永恆族】故事涉LGBT劇情而遭惡意負評　IMDb急刪評分功能

Marvel超級英雄電影《永恆族》（Eternals）在本月中舉行全球首映後，首波評價亦隨即出爐，當時網上評價近乎清一色好評。然而隨著愈來愈近正式上映的日子，《永恆族》的評價卻愈來愈差，電影近日在外國著名評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）僅錄得60%新鮮度，甚至曾跌至被認為是「爛」片的分數。除此之外，極多影迷亦因故事情節牽涉到LGBT而在未有觀看電影的情況下，湧入IMDb給予1星評論，迫使網站關閉評分功能。
由奧斯卡最佳導演趙婷執導的Marvel超級英雄電影《永恆族》，集結了多位一級演員參演，其中包括曾獲奧斯卡最佳女配角的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）。然而據外國傳媒報道，《永恆族》尚未正式上映，但早已經知道故事涉及LGBT族群的劇情，而官方也曾在預告中率先向影迷介紹這位男同志超級英雄的家庭。當時由Brian Tyree Henry飾演的超級英雄Phastos，Marvel電影宇宙首位出櫃的同志英雄，他在戲中的同性戀親吻鏡頭已經引起廣泛討論。
正因為這場吻戲，導致《永恆族》尚未正式上映，已經在IMDb上出現大量負評，更甚的是有超過400條是1星評論，而且絕大部分網民在沒看過電影的情況下，就惡意砲轟，讓IMDb先暫時關閉評分功能。
然而《永恆族》除了在IMDb遭惡意砲轟外，其實在「爛番茄」的評分都十分差。目前電影在外國著名評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）維持在60%新鮮度，但原來曾跌至59%新鮮度，成為首部「爛」片的Marvel超級英雄電影。未知《永恆族》在正式上映後，「爛番茄」的評分會是反彈還是繼續下跌。
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