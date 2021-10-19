永恆族｜上映在即竟能零劇透　安祖蓮娜祖莉嘲：拍完都唔知拍緊咩

Marvel Studio全新超級英雄作品《永恆族》（Eternals）將於11月3日香港上映，電影加入10位新成員包括安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、陳靜（Gemma Chan）、理察麥登（Richard Madden）、馬東石、Salma Hayek、Kumail Nanjiani、Lia McHugh、Brian Tyree Henry、Lauren Ridloff以及Barry Keoghan等人，至於《永恆族》究竟是個怎樣的故事呢？



《永恆族》的主要角色有足足10個，片長兩個半鐘都未必夠講晒。（劇照）

影迷們最常到聽到的，必定是天神族創造出具有超級能力的外星種族永恆族，和擁有變形能力、基因不穩定的外星種族變異族，而永恆族早已秘密在地球上生活逾7000多年，雖然他們沒有插手《復仇者聯盟4：終局之戰》，但此後就因為邪惡變異族的入侵，生活在地球上的永恆族決定再次重聚，奮力保護人類。

Gemma Chan將在《永恆族》飾演女主角Sersi。

有影迷表示同為Marvel電影，為何《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的爆料、劇劇透消息滿天飛，但即將上映的《永恆族》卻能不露半點風聲呢？主演之一的安祖蓮娜祖莉早前接受外媒訪問是就表示：「很大程度因為我（在拍攝完成後）仍然不太明白（電影中的）某些事情，因此對保密工作產生莫大的幫助。」

安祖蓮娜祖莉為戰士。（影片擷圖）

而飾演Ajak的Salma Hayek則表示被Marvel跟迪士尼的保密工作嚇壞，更對其各種防範措施而感到有怨言，她：「不僅劇本不能留下，就連筆記也要沒收。」

此外飾演Marvel MCU首位聾啞超級英雄Makkari的Lauren Ridloff透露：「他們有一名身穿大衣的人，我不是在作故事或說笑，這個人會在晚上11點來到我家，將裝在信封中的新劇本遞給我，同時你要用舊的劇本去和他換新的劇本，然後這個人就會消失在一片漆黑之中，整個過程保密到家。」

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