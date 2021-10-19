永恆族｜安祖蓮娜靚絕首映　首波影評趙婷獲大讚獻出史詩式巨製

Marvel Studios新作《永恆族》（Eternals）今日（19/10）舉行首映禮，導演趙婷以及一眾主演安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、陳靜（Gemma Chan）、Salma Hayek、馬東石、理察麥登（Richard Madden）、Lauren Ridloff等人都有出席。



《永恆族》（Eternals）今日（19/10）舉行首映禮。（Getty Images）

導演趙婷在接受訪問時講到：「拍電影有時候非常辛苦，有那麼幾次我非常不順。然後Kevin Feige總是會跟我說『想想粉絲，我們正在為粉絲而努力』這句話讓我繼續前行，因此這部電影是獻給大家的，感謝你們一如既往支持Marvel。」

趙婷受訪時表示都有感到辛苦的時候。（影片擷圖）

據知原本《永恆族》首映打算不放映彩蛋片尾內容，但最終還是決定釋出，看到網上反映不少人都指出該片段令人非常震驚！

Salma Hayek大曬身材。（Getty Images）

而外媒亦可正式在社交媒體上發表評論，大部分給出正面評價，講到《永恆族》規模宏大、充滿人文關懷、滿有野心且是部非常趙婷式的電影，大讚她執導非常出色，輕鬆地成為了Marvel歷來最好的一部電影。雖然前期代入偏慢，因為有很多資訊性資料要交代，不過最尾的彩蛋片尾極之瘋狂！而且在戲中播到Marvel首位同性英雄親吻自己的丈夫後，現場觀眾更有鼓掌歡呼！

安祖蓮娜祖莉曾笑言：「我（在拍攝完成後）仍然不太明白（電影中的）某些事情，因此對保密工作產生莫大的幫助。」（Getty Images）

據《IndieWire》影評人David Ehrlich提及「風格與基調上是最不像Marvel的電影，不隨便更有性愛以及宇宙級的規模，令復仇者的故事不足掛齒。但就是不明白為何這些與外界格格不入的緊身衣人要跟糟糕的CG打足三小時之久。」

另外還有不少網上評價，Kirsten：都有講到《永恆族》可能是你看過最令人震驚和意外的Marvel電影，有很多轉折部分，有Kumail Nanjiani的場面都非常有趣。

Brain Davids：《永恆族》可能是Marvel有史以來最具野心的作品，不過我給出的好評是它不是部Marvel電影，而是一部趙婷的電影。

Ashley Menzal：《永恆族》帥炸了，有很多材料但處理得相當恰當，希望大家可以快點看到。這是我在首映禮上看到過的彩蛋中，從未見過像這個會令觀眾喪失理智的彩蛋。

Dial M for Murderith：《永恆族》成為了我最期待的MCU電影，原因是趙婷獻出了一部史詩式巨製，真正用整個出色的卡士來支撐起這部電影，對我來說Sersi（陳靜Gemma Chan 飾）、Makkari（Lauren Ridloff 飾）以及Sprite（Lia McHugh 飾）最為突出。