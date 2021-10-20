永恆族│全球首映後保密工作即破功　外媒劇透重量級人氣歌手加盟

由趙婷執導；Gemma Chan、理察麥登（Richard Madden）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及馬東石等主演的《永恆族》（Eternals），日前在洛杉磯舉行首映，而香港將在下月3日上映。沒想到在首映完結後，有外媒記者突然在網上劇透，公布了一個震驚所有Marvel粉絲的訊息。



《永恆族》的保密功夫原本做得非常好，但在全球首映後即時破功。（《永恆族》劇照）

注意！！！下文含劇透！！！

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安祖蓮娜祖莉在戲中飾演勇猛的菁英永恆族戰士Thena。（《永恆族》劇照）

據外國傳媒《Variety》的記者Matt Donnolly率先在Twitter公布的消息，男子組合One Direction成員之一的英國歌手Harry Styles，會加盟Marvel電影宇宙的大家庭，飾演魁隆的弟弟Starfox（Eros of Titan），並會在《永恆族》的片尾片段登場。雖然導演趙婷曾指出《永恆族》會有兩條片尾片段，更指出兩條片段同樣重要，並且充滿驚喜，但她由始至終都沒有洩露任何訊息，豈料外媒記者卻率先劇透，相信導演趙婷、Marvel Studios都始料不及。

外國傳媒《Variety》的記者Matt Donnolly率先在Twitter劇透《永恆族》的重磅消息。（Matt Donnolly Twitter 擷圖）

據了解，Harry Styles的角色就是魁隆的弟弟Starfox，此角色由美國著名漫畫家Jim Starlin所創作，並在1973年2月出版的《鐵甲奇俠》第55期中首次亮相。Starfox與魁隆一樣出生於泰坦星，是Mentor（A'lars）之子。然而他與魁隆並不一樣，皆因前者是一名超級英雄，而他在原著漫畫中更曾是永恆族、復仇者聯盟及暗黑守護者（Dark Guardians）的成員。

Gemma Chan飾演Sersi。（《永恆族》劇照）

雖然劇透者未有再提及Harry Styles的演出內容，但從原著漫畫可以知道，屬於永恆族的Starfox是一個過著無憂無慮生活，及喜歡玩樂的花花公子兼冒險家；相反其兄長魁隆則是一位渴望權力的征服者。直到魁隆在泰坦星發起第一次攻擊時，Starfox才開始認真地生活，慢慢成為真正的超級英雄。

有指《永恆族》將會認真介紹天神族，這神祇曾在《銀河守護隊》中出現。（《永恆族》劇照）

據了解，Starfox除了擁有超人類的力量及敏捷性外，他還能控制別人的情緒。另外，他的抵抗能力非常高，而且跟永恆族一樣，擁有超高超的治療能力；而他在原著漫畫《Captain Marvel》系列中，Starfox還有操縱重力、念力及掌握500種外星語言等能力，看來Harry Styles的角色在未來的Marvel電影宇宙會有舉足輕重的作用。

Harry Styles加盟Marvel電影宇宙，並飾演魁隆的弟弟Starfox，有指他跟永恆族一樣，潛藏在人類的世界。（網上圖片）