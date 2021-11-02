永恆族｜安祖蓮娜祖莉原來係最強戰士！10位全新超級英雄大解構

《永恆族》（Eternals）作為Marvel電影宇宙（MCU）的第26部電影作品，其堪稱《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，網路上討論與期待度並駕齊驅的強檔大片！「永恆族」其實是第一個來到地球，由「天神族」創造有超能力、充滿神秘又長生不老的遠古宇宙種族種族，他們的任務只有一個就是來保護原始人類。其實已經秘密生活七千多年與反派「異變族」們並存在地球上；他們的出現來自於《復仇者聯盟4》之後，那聲「復活」的響指讓魁隆先前消失的一半人口回歸，這強大的能量喚醒了沈睡多年的「異變族」，逼不得已讓「永恆族」們開始集結，完成他們保護人類的使命……



而有趣的是，根據設定，這些早在7,000年前就來到地球的永恆族人，曾用永恆族先進的知識與強大的力量來幫助古代人類，而被古代人類當作「神」來膜拜！現在，就讓我們來認識一下《永恆族》電影中登場的10位永恆族主角，以及他們在原著中曾經被視為哪位我們所熟悉的神話神祇原型！

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一、瑟西（Sersi）

由陳靜飾演的「人類盟友」瑟西是本片的第一女主角，其實早在2019年陳靜就有演出Marvel的另一部電影《Marvel隊長》的角色密涅瓦。瑟西在片中是個是對人類友善、極富同理心的永恆族；默默隱身在在地球上擔任博物館館長，與理察麥登飾演的「伊格瑞斯」相戀了好幾個世紀，她擁有操縱非生命物質的宇宙能量，只要一觸碰到「情緒中心」之稱的神秘石牆，就能喚醒當中的能量。陳靜更在受訪時表示瑟西是兼具溫柔、憐憫和脆弱等情感的美麗角色！

而原著中的瑟西於1976年9月的《永恆族》漫畫中初登場，她是永恆族的第四代成員，與其他永恆族不同的是，她渴望在人類社會中生活。在古希臘時期，她遇見了寫了西方文學中最早的作品之一《奧德賽》的詩人荷馬，在Marvel世界觀的設定中，一名生活在愛琴海島嶼艾尤島上，將英雄奧德修斯變成豬的女巫「喀耳刻」（Circe）就是以瑟西為基礎創作的。

二、伊格瑞斯（Ikaris）

最強大的永恆族戰士首領伊格瑞斯 Ikaris 是位「超全能」的男主角，除了擁有飛行能力之餘，雙眼更可釋放出宇宙能量的雷射光束，在原著漫畫中雖然個性孤僻，但擁有高度智商和冷靜的頭腦，雖然與女主角瑟西極具同理心的個性完全不同，但兩個人真摯纏綿好幾世紀愛情可以稱為「最深層次的戀愛」！

原著中的伊格瑞斯於1976年7月的《永恆族》漫畫中初登場，其名字來自希臘神話中的「伊卡洛斯」（Icarus），但在永恆族的伊格瑞斯在原著中卻是影射伊卡洛斯的父親「代達羅斯」（Daedalus）。結合神話，在漫畫中這位永恆族戰士初到地球時曾用代達羅斯為化名，是古希臘知名的建築師兼發明家，並與一位地球人生下兒子；而會飛的代達羅斯為兒子打造了一對翅膀讓他也能一起飛翔，但兒子因為飛得太靠近太陽，後來墜落身亡，而在往後的日子中，他便以兒子的名字行事好紀念喪子。

三、水精靈（Sprite）

水精靈的特色是外表看起來像是12歲的孩子，但看似永遠長不大的她其實內心非常成熟；擁有強大能量和非凡智慧，能夠營造出逼真的幻覺場景。

原著中的水精靈於1977年3月的《永恆族》漫畫中初登場，是目前《永恆族》電影出現的永恆族人中唯四與古希臘神話無關的角色。在原著中，她曾是英國文豪莎士比亞與《小飛俠》的作者J. M. Barrie熟識，並且「小飛俠」與莎士比亞的《仲夏夜之夢》中精靈「帕克」（Puck）就是以她為原型創作的。

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四、德魯伊格（Druig）

在漫畫中德魯伊格是亦正亦邪的永恆族，能夠利用宇宙能量操控別人的思想。由於不認同其他永恆族與人類的相處方式，因此一直與其他族人保持疏遠關係，到底是敵是友也是未知之數。

而德魯伊格於1977年5月的《永恆族》漫畫中初登場，在原著中是反派的永恆族人，也是目前《永恆族》電影出現的永恆族人中唯四與古希臘神話無關的角色。原著中設定他曾在13世紀曾協助蒙古人建立帝國（元朝），到了冷戰時期也擔任過蘇聯的特工。

五、金格（Kingo）

為了在地球上隱藏身份，金格融入人類生活而成為知名寶萊塢明星，能夠從手中發射宇宙能量光彈。興趣是熱愛日本武士文化，所以學會了忍者技巧和劍術的技能。編劇曾在受訪時表示：「這個角色在設定時，融合了《虎膽龍威》系列中主角約翰麥克連愛說俏皮話的風格和寶萊塢演員李提克羅森的外型。」

原著中的金格於1977年2月的《永恆族》漫畫中初登場，是目前《永恆族》電影出現的永恆族人中唯四與古希臘神話無關的角色。原著的金格外觀設定更像地球的東亞人，在13世紀曾協助歐洲人抵禦德魯伊格與蒙古人的侵犯，到了16世紀時則到了日本學習日本武術，後來一直隱居在北海道的深山裡，但電影對這個角色做了大幅度的修改。

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六、阿賈克（Ajak）

阿賈克在原漫畫中的角色設定是男性，但為了更貼合該角色的「女性氣質」，影片中將該角色改為女性，將她塑造為永恆族族群中的「母親形象」，身為永恆族的智者和精神首領，為了推動人類文明進步，能夠利用自身的能量來治癒人類和永恆族戰士，也是唯一能與天神族交流的永恆族人。海耶克在受訪時曾說，剛收到片商邀約時的她對是否參演影片猶豫不決，她誤以為自己演出的戲是「某種祖母類型的」邊緣角色。

阿賈克於1976年8月的《永恆族》漫畫中初登場，是目前《永恆族》電影出現的永恆族人中唯四與古希臘神話無關的角色。根據原著的設定，他到地球後被認為是南美洲神話中的神祗，他曾用印加神話神祇 Tecumotzin 和阿茲特克神話神祗 Quetzalcoatl 的身份，並利用永恆族的先進知識來幫助當時的南美洲原住民。

七、法斯托斯（Phastos）

以希臘神話裡的匠神赫菲斯托斯為藍本的法斯托斯是永恆族戰士，擁有宇宙能量的他擔任科技工程師和智能武器發明家，默默在背後幫助人類實現科技進步，比較特別的是Marvel總裁凱文費奇透露，他是Marvel電影宇宙中第一個同性戀超級英雄。

法斯托斯在原著中於1985年7月的《永恆族》漫畫中初登場，而他的原型赫菲斯托斯是古希臘神話中的火神和匠神，奧林帕斯十二主神之一，他是諸神的工匠，具有高超的技巧，製造了許多著名的神兵、神器。傳說海利歐斯駕駛的日車、厄洛斯的金箭銀箭、宙斯的神盾都是他鑄製的。

八、吉爾伽美什（Gilgamesh）

由韓國大叔馬東石飾演的吉加美士，是永恆族力氣最大的一員，其原型就是參考希臘神話裡的大力士海格力斯，預告中可以看到他擁有宇宙能量外骨骼戰衣，而且使用宇宙能量幻化拳套，徒手就可以放倒巨大的變異族猛獸。但種種原因被其他永恆族流放之後，他成為席娜的最佳搭檔。

吉爾伽美什於1977年7月的《永恆族》漫畫中初登場，其希臘神話的原型海格力斯是殺死許多怪物的英雄，但吉爾伽美什這個名字卻是源自美索不達米亞神話中的同名英雄，在美索不達米亞神話中，吉爾伽美什是擁有超人力量的半神，建造城牆保護人民免受外來攻擊。

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九、馬卡里（Makkari）

馬卡里以希臘神話裡的旅行之神荷米斯為靈感，有著超乎族人的高速移動能力。但也因為這樣超音速的移動能力，她患有聽覺障礙，雖然不受音爆影響但也順勢成為第一個Marvel宇宙中出現的殘障人士。

其實馬卡里早在1940 年代的諸多漫畫中就已經登場，甚至包含出現在1940 年代的《美國隊長》漫畫中，但都是以他（原著中為男性，《永恆族》電影則改為女性）的「神話名」登場，直到1976年10月的《永恆族》漫畫中才揭示他的永恆族身分。

十、席娜（Thena）

由當紅女星安祖蓮娜祖莉飾演的席娜是永恆族中最強大的戰士之一，可以憑空幻化出最強等級的劍、矛及盾牌，就如希臘神話裡的智慧與戰爭女神雅典娜般驍勇善戰。數個世紀以來，都與吉爾伽美什搭檔。安祖蓮娜祖莉在受訪時曾說，為出演該角色能順其自然地使用各種武器，還特別學習了芭蕾舞！

跟馬卡里一樣，席娜早在1940年代就以她的「神話名」於Marvel漫畫中登場，但卻要到1976年11月的《永恆族》漫畫中才揭示她的永恆族身分。其原型雅典娜是希臘神話中的智慧女神和戰爭女神，奧林匹斯十二神之一，主司手工藝、藝術、智慧以及軍事。

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