永恆族專訪｜同Gemma Chan拍全裸激情戲　理察麥登談「合作」感受

陳靜（Gemma Chan）、理察麥登（Richard Madden）近期帶來主演Marvel電影《永恆族》（Eternals），在片中飾演擁有強大超能力的莎善（Sersi）、伊卡累斯（Ikaris），陳靜坦言自己是安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的多年粉絲：「我非常崇拜她，不只是演技，她的理念、思維也是演員的表率」，理察則說拍片時雖然忙碌，安祖蓮娜祖莉仍為大家籌備萬聖節派對紓壓：「哈哈，每個人都打扮得很蠢」。
陳靜與理察麥登認識超過10年，兩人這次在《永恆族》飾演情侶，還有激情戲，理察開心表示：「真的很高興能與老朋友陳靜合作，我們不用花時間來培養情感與默契，一直很信任對方。」他更強調兩人在《永恆族》的對戲，看起來就像是真的有5千年交情的朋友。
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電影設定《永恆族》早在7千年前就來到地球，默默守護人類，被問是否願意擁有7千年的壽命，陳靜立刻給出肯定答案：「這樣應該可以做很多事，我想要到處旅行，讀很多書，真的有很多事情想做」，理察則認為7千年太長了，在有限的人生內做完自己優先想做的事情就好。
兩人初次加入Marvel電影，就被Marvel精心打造的壯闊特效給打動，理察更認為這不只是一部超級英雄電影，更是一部史詩：「這個故事橫跨7千年，必須介紹10個個性完全不同的角色，他們遠比人類強大，卻又充滿人性」
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陳靜大讚電影格局不僅宏觀，也能細膩刻畫每個角色的性格衝突：「總之我真的很幸運能加入Marvel，更值得開心的是，這次《永恆族》與先前的Marvel電影做出區隔，絕對會讓你們耳目一新」。
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