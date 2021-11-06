永恆族｜開創Marvel七個第一次　趙婷揭原本有12個全新超級英雄

【永恆族／Eternals】由金獎導演趙婷執導的Marvel電影《永恆族》（Eternals）講述10位永恆族戰士對抗變異族的故事，先前電影在歐美各地舉行首映會，評價兩極，還沒上映就成26部MCU電影中評價最低的電影。近日，導演趙婷受訪時透露原先有12位永恆族戰士，但最後不得已刪除兩位。



《永恆族》一口氣推出10位超級英雄，讓不少影評都指出電影訊息量過大，但導演趙婷近日接受《Fandom》採訪時，提及電影原先有12位永恆族英雄，最後不得不請兩位離開。趙婷認為該如何在一部電影中好好介紹10位超級英雄，重點不在於出場時間的長短，而是角色出場時做了什麼，讓10人都能有相同的份量。

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即使評價不一，《永恆族》還是在Marvel電影宇宙寫下7個第一，包含首位榮獲奧斯卡獎的導演、第一個出櫃的超級英雄，由男星Brian Tyree Henry飾演的發明家「Phastos」、女星Lauren Ridloff飾演的首位失聰超級英雄「Makkari」、巴基斯坦男星庫Kumail Nanjiani飾演跑去寶萊塢當電影明星的「Kingo」，是首位具南亞背景的超級英雄、地表最強大叔馬東石則出演首位韓國超級英雄。

此外，MCU第一場真正的床戲也是在《永恆族》上演，片中「Ikaris」理察麥登（Richard Madden）與「Sersi」陳靜（Gemma Chan）乾柴烈火直接在野外開戰；最後則是首個男女比例平等的超英團體，永恆族的10人中，有5位女性，其中更以「Ajak」Salma Hayek作為永恆族至尊。

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