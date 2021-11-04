永恆族．影評｜史詩式畫面靚到唔似Marvel戲　導演夠膽賜死要角

Marvel超級英雄片《永恆族》（Eternals）現已上映中，電影由全新10個要角演出，當中包括陳靜（Gemma Chan）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、理察麥登（Richard Madden）、Kumail Nanjiani、Lia McHugh、Brian Tyree Henry、Lauren Ridloff、Barry Keoghan、馬東石、Salma Hayek以及Kit Harington等人演出。



《永恆族》畫面勁靚！（劇照）

畫面靚到唔似Marvel戲

《永恆族》由金像獎導演趙婷執導，不少影迷睇完戲都大讚畫面好靚，完全看得出趙婷的功架將Marvel電影有所提升，而且趙婷今次亦有份參與到劇本的製作，在整個故事性上可看得出跟以往Marvel的超級英雄片有分別，不單止講超級英雄救地球的故事，當中更有人與人之間的關係，今次會有更多感性上的層面的劇情，由拍攝、取景、後製特效都相當優美，畫面氣勢磅礡，全新的世界觀都令到影迷有新感受。

以下內文含劇透， 請斟酌觀看：

而且在戲中講到《永恆族》多年來的故事，他們跟人類的互動，協助人類推動文明的成長及進化，就如Phastos設計出蒸汽耕田車，但Ajak直言時代進行得太快了，改成了使用犁，雖然Phastos一面可惜但觀眾就覺得相當搞笑。

另外在2011年3月11日在日本福島第一核電廠發生的核事故影響巨大，令到Phastos極為痛心，同時對人類失去信心，劇情將宗宗歷史事件整合在永恆族中，貫穿了永恆族跟人類的歷史。

安祖蓮娜祖莉能夠利用宇宙能量製造任何武器，而她的武器極為多變，靚得來又高級。（劇照）

10位角色各有特色

而且《永恆族》今次足足為影迷帶來10位全新角色，趙婷要一一為影迷介紹每個人的人物特色、性格、能力等，雖然篇幅會較長，但未睇到最尾已經令觀眾清楚記得每位主角，10位角色沒有一位獨大，能力沒有過份誇大，導演又夠膽賜死角色，不會一味要大團圓結局，加上《永恆族》更大膽破格地加入首位同性戀超級英雄、首位殘障人士超級英雄以及性愛畫面，令人再次感到不一般。

Phastos為首位同性戀超級英雄。（劇照）

首位同性戀超級英雄

在一眾永恆族戰士前去尋找科技工程師和智能武器發明家Phastos時，他已跟一名男子人類共同養育一名兒子，而在他的伴侶得知Phastos需要拯救地球時，積極地支持他前往幫忙，而兩人最終獻上深情一吻。

與Gilgamesh（馬東石 飾）是數百年來的最佳拍檔，二人默契十足。（《永恆族》影片截圖）

在《永恆族》發生問題後，由馬東石飾演的Gilgamesh一直都有好好照顧安祖蓮娜祖莉飾演的Thena，生活多年的Thena因記憶產生混亂，會胡亂攻擊他人。一次變異族突擊他們時，Thena再次「病發」，而馬東石為了保護她壯烈犧牲。

本來馬東石強勢加盟Marvel引起全球關注，加上他亦相當有人氣，導演夠膽將他賜死令人感到十分出奇。

Sersi以及Ikaris將會相戀數個世紀。（劇照）

另外就是相戀了數個世紀的Sersi以及Ikaris將會經歷相戀、發生親密性愛行為、結婚到分開的數個世紀的故事，難得地會在超級英雄片拍出極唯美且長時間的戀愛故事。

《永恆族》是套集友情、愛情、大愛於一身的電影，當然劇情講到英雄們都需要救世，但同時在情字面前又要作出犧牲，過程中更加令觀眾們會感到相當有愛。

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