梅艷芳｜馮小剛哽咽憶梅姐仗義幫忙　《天下無賊》成功搵巨星埋班

電影《梅艷芳》今日（12日）正式公映，掀起全城熱話，不少圈中人回憶跟梅姐相處點滴時都相當感觸，當中包括內地導演馮小剛，他透露當年開拍《天下無賊》，全靠梅姐才邀得巨星埋班演出，他談起這段往事時不禁哽咽。

馮小剛憶述梅姐仗義幫忙的事跡時相當感觸。（影片截圖）

《天下無賊》是2004年的賀歲片，卡士相當華麗，包括劉德華、劉若英、葛優、王寶強、李冰冰及張涵予等，馮小剛透露全靠梅姐搭路，才成功邀得華仔參演：「我在拍《天下無賊》的時候，她很幫忙，那時候她已經病了，到她們家去看她，那時候她已經很瘦，然後她說：『你有什麼需要我可以幫你的』，（我說）我想找張學友演，她就說：『好，我現在就給你落實這事兒』。」

梅姐在病重時亦為馮小剛張羅，實在令人敬佩！（視覺中國）

馮小剛續指出梅姐有感身為香港演藝人協會會長，就有責任為香港演藝圈出力，就算受病魔折磨，仍仆心仆命：「我說你病了，你就不要（操勞），你就好好養病，我就是來陪你聊聊天，她就當時給張學友打電話，（然後問我）『你還找誰，我幫你找』，那我也想找劉德華，她說：『好，我幫你聯繫』，我們從內地來的，她積極的搭這個橋，因為她說：『我是（香港）演藝協會的會長，這是我份內的事，你還需要找誰，都不要客氣』，很義氣很豪爽，很有責任感。』

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最後馮小剛一度哽咽，指梅姐「離開得太早了」，圈中人對梅姐的重情重義，無一不表示敬佩，亦對她在 40歲就離世而大感可惜，《梅艷芳》電影的出現，除了讓上一代緬懷梅姐，亦令新一代了解這位天后的傳奇經歷。

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