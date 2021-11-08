【梅艷芳】梁家輝重提梅艷芳即傷心崩潰　哽咽說：所有人都愛妳

由《寒戰》導演梁樂民執導、王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂等主演的《梅艷芳》（Anita）將在本周上映，故事是根據已故香港巨星梅艷芳的真實經歷改編。電影再次勾起粉絲對梅艷芳的回憶與思念，更何況是曾經與梅艷芳合作過的演藝圈好友。曾經與梅艷芳合作《英雄本色III夕陽之歌》及《何日君再來》的梁家輝，早前受訪提起梅艷芳時一度哽咽不能說話，還不斷拍打胸口，可見梅艷芳的死至今仍對他有很大的影響。



傳記電影《梅艷芳》即將上映。（《梅艷芳》劇照）

梅艷芳一生傳奇，當年約4歲的她，已經與胞姊梅愛芳出來跑江湖，在不同的歌舞廳，酒廊，街頭及荔園獻唱。從小就四處登台的她，在18歲那年贏得第一屆新秀歌唱比賽冠軍，正式踏上星途。可惜，她在2003年12月30日離世，終年40歲。

《梅艷芳》收錄了不少梅艷芳的真實片段。（《梅艷芳》劇照）

隨著梅艷芳離世的第18個年頭，傳記電影《梅艷芳》也即將在香港上映，並由香港模特兒王丹妮主演。這部電影在正式上映前，已經舉辦多場優先場，率先讓影迷先睹為快。除了影迷外，還有不少梅艷芳生前的好友已經欣賞了這作品，其中包括曾與梅艷芳合作《英雄本色III夕陽之歌》及《何日君再來》的梁家輝。

香港模特兒王丹妮飾演梅艷芳。（《梅艷芳》劇照）

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早前梁家輝在觀影後接受傳媒訪問，表示最觸動他的是梅艷芳的一生，是梅艷芳的名字，他還約定跟大家一起入場觀看《梅艷芳》。然而談到「梅艷芳」這三個字，梁家輝也終於難忍淚水，他抬頭嘆氣，兼不斷拍打胸口。之後記者問到梁家輝想對梅艷芳說甚麼時，他調整心情後，哽咽說：「阿梅，所有人都很錫妳，所有人都很愛妳。」

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