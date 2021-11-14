梅艷芳．影評｜似唔似都係其次　呈現香港情懷才是最大心思

要說《梅艷芳》有齊傳記片通常被垢病的問題，主角樣子不夠似、沒有完整呈現歷史之類，但這些幾乎不能避免的缺點，是否如此影響觀感呢？若抱著要看梅姐本人的心態去看傳記片，也許過往很多同類型電影都不合格，也許要靠FaceApp的換臉技術才能滿足這班觀眾的要求。

「前輩提攜後輩天經地義」，起用新人王丹妮也是貫徹始終。（《梅艷芳》劇照）

《梅艷芳》依然是一部動人的作品，是因為讓觀眾重溫香港八、九十年代最輝煌的日子，梅姐的經歷就像這個彈丸之地的縮影，雖然基層出身，但憑著才華亦可以走到巨星之位，那是個有夢想、憑著努力與拼勁就可以成功的年代，電影中經常提到「前輩提攜後輩天經地義」，常說成功是七分努力加三分運氣，那是個前輩願意為後輩獻上運氣的年代。

電影涉及梅姐兩段戀情與掌摑事件，究竟有冇必要？這些經歷都對梅姐影響深遠，亦更突顯她重情重義的特質。（《梅艷芳》劇照）

梅姐成名的過程叫人激動，都是因為那股濃濃的熱血與人情味，是今時今日社會似乎已消失不見的東西，從前黐膠花都有機會發達，現在只會被人罵「黐膠花」，那份純真美好就變成往事只能懷念，片末講到張國榮與梅姐的離去，就像一個輝煌時代終於走到盡頭，2003年「沙士」是個令人萬念俱灰的時候，想不到18年後的觀眾卻過著更灰的日子。

重溫梅姐九段戀情

+ 7

縱有唏噓，電影還是帶給人正能量，一生重情重義的梅姐，亦因為這兩個字而受苦，人無完人，沒有過度美化亦不用避重就輕，與其說消費故人，倒不如換個角度想想，不同年代的觀眾，都可以從這部片有所得著，也許是喚起當年追星的激動心情，也可能是發現幾十年前的香港有多美，絕不缺乏娛樂性。