《壞女孩》歌詞踩界曾遭禁播　梅艷芳內地獻唱即中招被封7年

改編自梅艷芳一生的傳記電影《梅艷芳》，本星期正式上畫，對於一同成長的朋友，電影有如一本紀念冊，跟大家重溫每一幕熟悉的畫面。但對於年輕觀眾，這就如一部教科書，讓大家細讀那些年的經典。其中電影講到梅姐憑一首《壞女孩》稱霸樂壇，但偏偏這首歌因為歌詞不雅，被禁播甚至不可在演唱會上獻唱，但梅姐堅持，認為這首歌帶到她這個位置，絕不能辜負它，一定要帶它上舞台。事實上，《壞女孩》的確有被禁，而梅姐更曾經「冒險」在內地公開獻唱，結果真的軒然大波。



王丹妮這個壞女孩造型，十分神似。（《梅艷芳》海報）

《壞女孩》大熱但獲獎少

《壞女孩》是收錄在1986年同名專輯，同碟有《夢伴》、《冰山大火》兩首大熱作，但《壞女孩》依然一支獨秀大受歡迎，成為梅姐代表作。由於林振強的歌詞是談及少女受男友挑逗，突然一夜間想變壞偷嚐禁果，雖然歌詞最終只是徘徊在掙扎之間，未有越軌行徑，但在保守的80年代，歌詞已非常踩界，立即被電台禁播，連帶歌曲在頒獎禮也沒有橫掃獎項，只在《十大勁歌金曲頒獎典禮》中獲得金曲獎。

《壞女孩》專輯的封底造型，帶出一份不羈。(網上圖片)

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敏感詞「啦啦啦」都中招

電影講到《壞女孩》差點未能在演唱會上出現，雖然這首歌在香港未受到如此打壓，但去到內地的確成了禁歌。在劉培基自傳《舉頭望明月》中，有提到1995年3月，梅艷芳在廣州舉行演唱會，在第五場Encore時段，內地歌迷狂呼要聽《壞女孩》，由於反應熱烈，梅姐不想樂迷失望，於是臨時加唱這首「禁歌」。而梅姐亦已經相當聰明，唱到敏感字眼就以「啦啦啦」帶過，可惜仍逃不過有關當局法眼，表演被認定違規，隨後梅姐便失去在內地舉行個人演唱會的資格。

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到1999年，梅姐接受電台訪問也舊事重提，她表示當晚歌迷非常熱情，早已拒絕多次，但歌迷還是堅持，更全場站起身。「我不忍心就唱了了，最敏感的幾句，我就沒唱到。」事實上梅姐都不覺得這首歌意識不良，亦覺得事隔多年，為什麼仍要針對這首歌？隨後到2002年，經多方努力下終獲解禁，並成功在上海舉行一場演唱會，前後足足被禁足在內地開演唱會７年，這次為歌迷的付出，可算代價大。