《假冒女團》首映套裝亂開價惹神徒不滿　監製︰不應用首映飛賺錢

人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），首部電影作品《假冒女團》將於11月25日上映，MIRROR成員向來吸金力強，加上教主的魅力就更具吸引力。作為「神徒」，自然想先睹為快，如果可以出席首映一睹教主風采就更好，所以電影的首映禮門券早已成為一眾粉絲囊中物。

有見及此，電影宣傳一改首映只得一場的慣例，增至三個時段共24場，由當日中午12點橫誇到晚上6點。對神徒而言，能增加見到教主機會當然開心，但就有神徒投訴贊助商推出的首映禮套裝索價太高，由$600起，有感是在消費教主，不滿聲音令電影監製黃永峯（Charlie）急急在TG群組發長文澄清。

電影為Anson Lo首部作品，特夠神徒肉緊想先睹為快。（《假冒女團》劇照）

事源《假冒女團》即將上畫，電影獲不少贊助商合作，推出不少首映禮門券套裝，大部分均由$600起，當中會包括首映禮戲票2張，加限量福袋禮品及海報，更有美容產品推出價值＄20,000元首映禮品套裝，售價相當嚇人。部分炒家更單獨抽出首映禮門券在網上炒賣，索價$2,000到$3,000不等，令大批神徒不滿。有見事態嚴重，電影監製黃永峯（Charlie）選擇在粉絲TG群組發長文，除了一來大讚教主工作態度認真，值得大家支持，重點是詳細講一次當日首映的安排，更強調有些產品和首映飛合拼後的價錢不合理，深切地向大家講聲對不起。

電影的首映門券成為神徒爭奪之物。（《假冒女團》劇照）

教主透露電影會有女性打扮演出。（《假冒女團》劇照）

對於贊助商推出的產品售價不合理，Charlie這樣回應︰「關於贊助，做開電影會知，首映有贊助商是非常正常的事，而由於我工作比較繁忙，所以交了一間agent去處理及找贊助商... 當初我諗住大部份sponsor分到嘅飛，都係送比客人或用產品送飛來一拼做... 但我從沒想過有贊助商或agent自己會炒飛或以不合理價錢或方法去賣飛... 更想不到有些產品和首映飛合拼後的價錢是那麼的不合理... 贊助商不應用首映飛來賺錢，而應該利用首映提高知名度、吸引新客人及感謝現有客人... 而不是直接利用首映飛來炒賣賺錢... 我沒選擇好及溝通好，是我一個人問題，與別人無關... 令大家不開心及混亂，在此深切地向大家講聲對不起... 我控制不了某些贊助商及agent的操手（守），對不起大家...」

事件令監製Charlie（相左）急急發長文澄清。(《假冒女團》劇照)

至於有首映門券被高價炒賣，Charlie斷言不認同此做法︰「其實如果沒有炒飛嘅情況，或有某些公司用不正常手段連產品/服務出售首映日的飛，本身是不錯的... 但贊助商或有些人/公司從贊助商手上再拿到飛後用不合理方法去炒飛，我個人絕不認同，亦希望神徒們不要支持這些行為... 當然，如果那些產品及服務神徒們是有用或覺得值得，那我很高興，因是 win win situation... 但純炒賣飛我絕不應同... 但我現在也沒辦法... 下一部戲我會更加小心處理贊助這事宜...」

就事件，《香港01》有致電監製希望進行電話訪問，但對方以︰「不好意思不方便，希望開開心心給大家看電影。」作回應。