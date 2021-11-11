【假冒女團】Anson Lo由男團跳入女團　分享首度進軍影壇滋味

由盧瀚霆（Anson Lo@MIRROR）夥拍蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）等主演的喜劇電影《假冒女團》將在本月底上映，而電影男主角Anson Lo近日分享首度進軍影壇的滋味。



《假冒女團》是Anson Lo首部電影作品。（《假冒女團》劇照）

Anson Lo認為他在拍完《假冒女團》後，對演戲更有興趣，並想向演戲方面發展。他說：「無論是電影或電視劇，有幸參與到人生首齣電影，確立自己真的很喜歡演戲，如果以後還有機會演戲，任何角色都想試，無論奸角或不同角色性格都好。」

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至於Anson Lo確立演戲方向，是始於接觸到《假冒女團》監製黃永峯：「基本上每天收工都會收到他的短訊，問候我今次拍攝如何，感覺如何，他是個很細心的人，我拍攝時的一舉一動他亦會看得緊，會事後提點我拍攝時的眼神或小動作，他很關心演員的心理質素，很多時我們緊張，或不懂處理時，監製也會安慰我們，當我們的心靈治療師。」

《假冒女團》將在本月底上映，Anson Lo近日率先分享首度進軍影壇的滋味。（影片擷圖）

對於與導演徐梓耀導演合作，Anson Lo表示這是一次很好的經歷，他說：「導演給演員有很大自由度，給我們很多發揮空間，導演都會接納我們的意見，與徐導演合是幾好的拍攝經歷。」即睇更多《假冒女團》的圖片！！！