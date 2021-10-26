假冒女團｜盧瀚霆Anson Lo單眼提醒神徒　「記得在場內保持安靜」

全新偶像喜劇電影《假冒女團》由MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo、蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）以及李炘頤（Alina）主演。



Chloe提醒大家睇戲時唔好玩電話，影響他人。（影片擷圖）

今日（26/10）官方公布一條全新預告，提提一眾入場觀眾要在戲院中乖乖睇戲，蘇皓兒身穿水手服叫大家關上手機，以免銀幕光線影響到其他觀眾、李炘頤緊接一個轉身踢腿，提雪大家要坐定定睇好戲唔好踢凳、李靜儀再三叮囑疫情期間緊記戴口罩，睇戲也安心。

Anson Lo對鏡頭單眼！（影片擷圖）

戲院嚴禁飲食，陳紫萱也要忍忍口，愛吃也不能在戲院出手！最後壓軸的Anson Lo 跟大家悄悄話：「記得在場內保持安靜，唔好騷擾到其他人。」相信各位神徒一定會聽從教主的溫馨提示。

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