假冒女團│Anson Lo主演電影首預告曝光　穿道士袍大跳勁舞冧神徒

由盧瀚霆（Anson Lo@MIRROR）夥拍蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）等主演的喜劇電影《假冒女團》，將在下月25日正式上映，而電影首條預告終於正式曝光。雖然預告不足一分鐘，但見到Anson Lo已經有多個造型，更有不少跳舞畫面。



《假冒女團》由黃永峯監製、徐梓耀執導，其他演員還包括：193郭嘉駿、羅浩銘、陳葦璇、張文傑及陳婉婷等。



《假冒女團》海報，電影將在下月25日正式上映。（官方圖片）

Anson Lo是MIRROR成軍後首位擔任電影男主角的成員，從首條預告可以見到，他爆發出攝人魅力，除了大跳勁舞之餘，一舉手一投足都散發青春氣色，連串舉止相信會讓一眾神徒神魂顛倒。在其中一幕還見到Anson Lo穿上道士袍大跳勁舞，雖未知甚麼胡蘆賣甚麼藥，但已叫人非常期待。

此外，Anson Lo 在今次電影中另一賣點要應付不少動作場面；連番躍起，身手不凡，具舞蹈底子的教主，動與靜的演出皆令人目不暇給。

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《假冒女團》講述國際保障未成年少男少女身心健康發展協會會員Dr.K（譚耀文 飾）質疑司徒老闆（林敏聰 飾）舉辦的選秀活動「新星產線」利用年輕人追夢的心理，從中榨壓勒索，嚴重危害大批青少年身心發展，然而協會目前面臨營運困難，只好將貨就價重新聘用被革職的問題會員雷紫荊（盧瀚霆 飾）協助調查，意外令娛樂記者夏日葵（蘇皓兒 飾）、九線歌手白百合（李靜儀 飾）及為解救堂妹元萱（陳紫萱 飾）的元瑩（李炘頣 飾）組成假冒女團參賽。