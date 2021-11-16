Disney+｜飛隼扶正做新美國隊長與上代差異大　反而更似另一英雄

【Disney+／美國隊長4】Marvel已經正式宣告新一代「美國隊長」由「飛隼」Sam Wilson接班，並且在Disney+劇集中明確做了交代，甚至籌拍中的《美國隊長4》也會是以Sam Wilson為主角的故事。



扮演這角色的安東尼麥基（Anthony Mackie），從《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）開始演了6、7部Marvel英雄影片，才終於熬成主角，卻仍有觀眾感到不習慣，因此在《美國隊長4》中，他不會像前一代的基斯伊雲斯（Chris Evans），被設定成力大無窮的超級士兵，而是要克服各方的不看好，找到自己配扛得起「美國隊長」重任的特質，讓旁人改觀。

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《美國隊長》系列一開始就在講原本瘦弱的少年Steve Rogers，如何只靠個人的英勇、忠誠特質獲得青睞，被注入超級士兵的血清，變身成為有神力的美國隊長，要承擔美國隊長這個重任的必要條件，一早即被強調不和個人有否超能力直接相關，而現在新一代的美國隊長Sam Wilson將要在《美國隊長4》中更深刻印證這一點。

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Marvel製片人Nate Moore表示：「他不是Steve Rogers那一款，我覺得這是好事，在我看來，他是和拳王《Rocky 》系列的主角一樣，在任何方面都顯得弱勢，一來既非超級士兵，也沒有活了百歲的處世智慧，甚至沒有一群復仇者聯盟成員從旁協助。他雖然已經宣告是新的美國隊長，其實還沒得到太多支持，接下來會怎麼樣呢？我們要讓他從一堆困境中贏得各方真心接受，什麼樣的人配得上美國隊長的重任？我想絕對不光是超級士兵，我們會靠這部片證明Sam Wilson可以。」

上一代的美國隊長由基斯伊雲斯扮演，票房表現與角色本身的人氣都極亮眼，安東尼麥基扶正之後的「美國隊長」系列會有何發展？各方都在拭目以待。

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