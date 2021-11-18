Disney+公佈三套Marvel新劇　這個英雄人格分裂比Ms.Marvel更驚奇

【Disney+／Marvel】迪士尼在美國時間12日舉辦「Disney+日」，期間公開多個原創作品的最新消息，其中包括2019年宣布將推出的三部Marvel影集預告，分別是《Ms. Marvel》、《She-Hulk》以及《Moon Knight》。



《Ms. Marvel》由新人女星Iman Vellani主演，聚焦巴基斯坦裔的美國少女Kamala Khan，為Marvel首位穆斯林超級英雄，她居住於紐澤西，來自一個有虔誠宗教信仰的家庭。在被「泰瑞根之霧」（Terrigen Mists）激發超能力後，擁有伸展及改變自身外型的能力。

【圖輯】改編劇本由《Four Weddings and a Funeral》編劇Bisha K. Ali執筆。點圖放大看《Ms. Marvel》預告👇👇👇

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《She-Hulk》主角Jennifer Walters是由Stan Lee和John Buscema共同創作出來的角色，首次出現於1980年2月的《野性的女浩克》（Savage She-Hulk）第一期。她是名律師，為「變形俠醫」Bruce Banner的表妹，因受到重傷後接受班納的血液，因此出現突變成為「She-Hulk」。漫畫中她曾為多個團隊中的成員，包括復仇者聯盟、神奇四俠、捍衛者聯盟和神盾局等。

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《Moon Knight》由《雨傘學院》、《驅魔人》（The Exorcist）美劇版主創Jeremy Slater擔任首席編劇，把在1975年出版漫畫《午夜狼人》（Werewolf by Night）第32話中首度登場的角色帶上小螢幕。

「Moon Knight」本名為Marc Spector，是名前中情局探員，被名為Bushman的恐怖份子擊成重傷致死後，被月神孔蘇復活，成為Moon Knight。回到紐約後，他除了有著Moon Knight的身分外，還創造出其他的人格，包括富翁Steven Grant以及的士司機Jake Lockley，多種人格共同合作打擊犯罪。

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主演為《知音夢裡行》（Inside Llewyn Davis）、《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）男星Oscar Isaac。三部劇集皆預計在2022年首播。

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