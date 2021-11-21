日本服裝設計師和田惠美離世終年84歲　成奧斯卡得主兼三奪金像獎

據日本傳媒報道，日本知名電影服裝設計師和田惠美（原名：和田恵美子）在本月13日離世，享年84歲。和田惠美的長子在近日為母親舉行喪禮，外界才得悉和田惠美的死訊。



和田惠美憑《亂》榮獲第58屆奧斯卡最佳服裝設計獎。（《亂》劇照）

和田惠美出生在1937年，畢業於京都市立藝術大學西洋畫科，是日本知名電影服裝設計師，其丈夫是已故日本導演，被稱為「藝術節男」的和田勉。和田惠美曾為多部知名電影擔任服裝設計，其中她因黑澤明的《亂》榮獲第58屆奧斯卡最佳服裝設計獎，以揚威海外，成為首位奪得奧斯卡獎的日本女性。

有指和田惠美為《英雄》創造出54種不同的紅色。（豆瓣圖片）

除了日本電影外，多部華語電影戲服都是出自她的設計，其中就包括近期上映的《第一爐香》。據了解，她是抱病完成製作。許鞍華導演深感可惜：「得知和田惠美抱恙已久，很可惜就這樣過身，好懷念和她工作的日子，因為她是一個有才華，同時容易合作的藝術家，真係好可惜她不能夠再和我們合作，希望《第一爐香》她會滿意，不過聽說她是滿意的。」

和田惠美憑《白髮魔女傳》首奪香港電影金像獎最佳服裝造型設計獎。（《白髮魔女傳》劇照）

另外，不得不提的就是她為于仁泰執導的《白髮魔女傳》擔任服裝造型設計，她與張新耀憑電影共同奪得第13屆香港電影金像獎最佳服裝造型設計獎。在《白髮魔女傳》後，她再憑《宋家皇朝》第二度奪得香港電影金像獎最佳服裝造型設計獎。之後她獲張藝謀邀請為《英雄》擔任服裝設計，更憑此作品第三度獲得金像獎，成為第22屆香港電影金像獎最佳服裝造型設計得主。

和田惠美為《英雄》進行了各種染料測試。（《英雄》劇照）

據了解，和田惠美為《英雄》及導演張藝謀進行了各種染料測試，目的就是要創造出54種不同的紅色。當時她給章子怡的服裝做了一朵精緻的小襟花，在開拍前，她拉住攝影師杜可風的袖子，提醒他：「你千萬要把那朵襟花拍拍清楚。」。難怪和田惠美曾稱：「只要我對一部劇本感興趣，就能為其中的所有人物設計服裝，而且可以在很短的時間內完成。」

《英雄》為和田惠美三奪香港電影金像獎最佳服裝造型設計獎。（《英雄》劇照）