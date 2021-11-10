《殺神John Wick 4》殺青禮物曝光　英文戲名同日本武士道有關連

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4），原定在今年5月底上映，可惜受到新冠肺炎疫情影響，整個計畫要延期。早前新加入劇組的甄子丹與奇洛李維斯道別，宣布他已經完成所有戲份的拍攝工作。然而近日，電影的殺青禮物在網上流出，間接宣告了電影的英文戲名。



奇洛李維斯一向十分喜歡日本文化，未知「Hagakure」一詞是否跟此有關。（IMDb 圖片）

據網上新流出的電影殺青禮物禮物可以見到，禮物包印有相信是電影的英文正式戲名《John Wick: Chapter 4 - Hagakure》，跟第三集的形式《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》相似。

至於「Hagakure」一詞，據了解，是日本武士道的經典《葉隱》，亦稱為《葉隱聞書》，因其成書的方式而又被稱為《葉隱論語》，由江戶時代佐賀藩的山本常朝、田代陣基根據其自身經歷及當時聽人聞說所編纂，並在1716年完成。

《葉隱》提倡武士要為忠義之舉而毫不猶豫的奉獻生命，皆因當時山本常朝對當時武士道精神的萎靡不振有所不滿，進而透過故事闡述武士的精神與其當時現象的反差。

《殺神John Wick 4》將在明年5月底上映。（IMDb 圖片）

在《殺神John Wick 3》時，重創的John Wick被送到地下犯罪集團幫主，掌管紐約市乞丐的暴威會之王身旁。當時後者跟前者表示，他對高桌會非常憤怒，並準備與他們開戰，而暴威會之王還問John Wick是否有同樣的感覺後，後者表示同意。

至於《John Wick: Chapter 4 - Hagakure》的演出陣容除了有奇洛李維斯外，還有澤山璃奈、真田廣之、Laurence Fishburne、Ian McShane、Lance Reddick及甄子丹。