《007:生死有時》(No Time To Die),是丹尼爾基克(Daniel Craig)最後一部007作品,上映以來一直成為話題。而作為一個「老字號」,拿住007這個牌頭應該通行無阻,不過早前有日本節目報道,《007生死有時》劇組在日本訂塌塌米時,便遇上尷尬情況。

為飾演反派的雷米馬利克(Rami Malek),營造一個富日本風的基地,劇組向日本老店訂制塌塌米。(《007生死有時》劇照)

事緣曾為電影《最後武士》(The Last Samurai)及《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)提供塌塌米,超過80年歷史的日本老店「森田疊店」,於2018年接到一封來自007劇組的電郵訂單,主理人森田隆志先生起初見到標題註明「007」,顯得一頭霧水,還以為是客戶指定要用某種型號的物料,後來細閱電節內容,才知是占士邦007。

森田疊店後來掛出自己的出品獲007徵用的廣告橫額作招徠。(網上圖片)

原來劇組要向森田先生訂112杖塌塌米,為飾演反派的雷米馬利克(Rami Malek)營造一個富日本風的基地,而這主場景更是丹尼爾基克與雷米馬利克重要對峙的一幕。事實上,「森田疊店」在荷里活這麼出名,因為早在1999年,森田先生有見日本新世代甚少使用塌米米佈置家居,在銷情一直下滑下,決定開發海外市場,並開始參與荷里活電影的拍攝。

日本節目都有報道這次合作。(網上圖片)