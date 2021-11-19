邵仲衡進軍日本影壇入埋影展　全日文台詞靠死記︰1日背晒

日本電影《Come & Go》今日（19/11）在涉谷舉行首映，據知好評如潮，自12月3日起更會在日本全國公映。電影由馬來西亞導演林家威執導，日前公布一條最新預告片，眼利的粉絲在片中驚喜發現有香港演員邵仲衡現身！
為此《香港01》致電邵仲衡，訪問時分享到電影是在疫情前拍攝，自己當時去了日本大約一個月，總共拍攝了十多天︰「日本拍攝較為注重慢功出細貨，一日大概只拍一、兩場戲。」又特別強調日本的飯盒很好食，劇組對食都十分有要求。
電影《Come & Go》講到9個來自不同亞洲地區的人齊集於大阪，邵仲衡飾演的張良是位香港人，發覺漸漸不太喜歡香港的生活模式，毅然前往日本，娶了當地人並誕下女兒。邵仲衡︰「角色講我在當地擔任日本導遊，專帶消費力高的國內遊客去高級夜總會玩，當中有不少年輕人自小睇AV長大，但就因為AV的沒落，難以找到女優，就想出一條絕世好橋，找來韓國女生扮日本女優，誰知遊客比他們更聰明，一聽就知道那些韓國女生講日文不標準，拆穿了我的詭計。」
問及邵仲衡台詞多不多日文對白時，他笑言：「多啊，全日文，都要學㗎！好彩有翻譯幫我譯好晒，現場take多幾個take，始終發音嘅高低都會有唔同意思，又唔係自己母語。（使唔使背幾個星期？）咁又唔使，1日啦，都專業㗎嘛，哈哈！」
最後，問及邵仲衡會否前往日本宣傳，他則表示：「要睇情況，套戲入選第33屆東京電影節，其實早前東京電影節都有邀請我，不過當時因為疫情而取消，嚟緊都要睇下，始終要隔離14日。」
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