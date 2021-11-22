Marvel Studios總裁親證　「黑寡婦」施嘉莉祖安遜將重返MCU

現年36歲的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），早前因為《黑寡婦》（Black Widow）的分紅問題而與迪士尼鬧翻。然而上月問題終於獲得圓滿解決，有指施嘉莉祖安遜獲額超過4,000萬美元賠償。當時施嘉莉祖安遜及迪士尼同時表示很高興分歧得到解決，並期待未來會有更多合作，而日前Marvel Studios總裁Kevin Feige確認施嘉莉祖安遜與Marvel Studios有新合作計畫。



施嘉莉祖安遜在《鐵甲奇俠2》開始飾演黑寡婦，直接今年上映的《黑寡婦》。（《黑寡婦》劇照）

施嘉莉祖安遜在11月18日成為American Cinematheque Award的第35位得獎者，其中Marvel Studios總裁Kevin Feige亦有份祝賀她，更提到Marvel Studios將與施嘉莉祖安遜有新的合作計畫，還強調新合作與《黑寡婦》及Natasha Romanoff的角色沒有關係。

Kevin Feige指與施嘉莉祖安遜有一部「與黑寡婦沒有關係的Marvel絕密項目」合作。（《黑寡婦》劇照）

據外國傳媒《Deadline》引述Kevin Feige表示：「我們已經與與施嘉莉合作一部與黑寡婦沒有關係的Marvel絕密項目，而她更為成為製片。」他之後續指出：「施嘉莉在這十多年來，向Marvel電影宇宙提供了她的才華及明星效應，我非常感激她選擇飾演這關鍵角色這麼多年，與她合作確實是我的職業生涯中，最難忘及最有價值的合作之一。」