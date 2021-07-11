【黑寡婦】施嘉莉祖安遜最性感MV演出　顏值巔峰劇情精彩似電影

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近期最受矚目的電影非Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）莫屬，事關相隔近兩年才看到MCU新片面世，而且是施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）告別MCU之作，影迷都期待已久。

MV中的施嘉莉周旋於兩男之間。（影片截圖）

被奉為性感女神的施嘉莉，除了憑大銀幕演出顛倒眾生，她拍攝過的音樂錄影帶亦十分有看頭，小編以下為大家推薦她在2006參與演出的MV，不單製作規模拍得住電影，施嘉莉的巔峰顏值亦令人回味。

有不少火辣場面。（影片截圖）

男歌手Justin Timberlake於2006年推出歌曲《What Goes Around... Comes Around》，找來施嘉莉祖安遜擔當MV女主角，歌詞講述男女關係中的背叛與原諒，飾演Justin女友的施嘉莉就因為跟對方好友搭上，最終竟演變成一場致命車禍。

更多MV精彩畫面

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MV由著名廣告及MV導演Samuel Bayer操刀，足版片長9分鐘，是一部高質素的微電影，當年24歲的施嘉莉正值最佳狀態，舉手投足都散發魅力，演技方面她沒有交「行貨」，片末吵架戲碼張力十足，難怪MV當年入圍《MTV音樂大獎》「年度音樂錄影帶」獎項。

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