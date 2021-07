【黑寡婦】施嘉莉祖安遜最性感MV演出　顏值巔峰劇情精彩似電影

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-07-11 21:00

近期最受矚目的電影非Marvel超級英雄片《黑寡婦》(Black Widow)莫屬,事關相隔近兩年才看到MCU新片面世,而且是施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)告別MCU之作,影迷都期待已久。

被奉為性感女神的施嘉莉,除了憑大銀幕演出顛倒眾生,她拍攝過的音樂錄影帶亦十分有看頭,小編以下為大家推薦她在2006參與演出的MV,不單製作規模拍得住電影,施嘉莉的巔峰顏值亦令人回味。

男歌手Justin Timberlake於2006年推出歌曲《What Goes Around... Comes Around》,找來施嘉莉祖安遜擔當MV女主角,歌詞講述男女關係中的背叛與原諒,飾演Justin女友的施嘉莉就因為跟對方好友搭上,最終竟演變成一場致命車禍。

MV由著名廣告及MV導演Samuel Bayer操刀,足版片長9分鐘,是一部高質素的微電影,當年24歲的施嘉莉正值最佳狀態,舉手投足都散發魅力,演技方面她沒有交「行貨」,片末吵架戲碼張力十足,難怪MV當年入圍《MTV音樂大獎》「年度音樂錄影帶」獎項。