荷里活迪士尼分別封殺兩大巨星　尊尼特普、施嘉莉祖安遜作品被禁

Marvel Studios超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）上映有一段時間，口碑相當不錯，作為施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）跟MCU的告別作有圓滿的完結，但在現實中卻不圓滿，有傳施嘉莉祖安遜起訴迪士尼後反被封殺，而荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）同樣自稱被荷里活抵制。



施嘉莉祖安遜除了是《黑寡婦》的主角外，更是監製之一，早前決意起訴迪士尼。（《黑寡婦》劇照）

據外媒消息指，迪士尼方面已全面取消跟施嘉莉祖安遜的所有合作項目，雙方仍在訴訟當中，而施嘉莉祖安遜方面主張Marvel電影《黑寡婦》同時在影院和Disney+串流平台上映是違反合同。

據知，施嘉莉祖安遜跟Marvel Studios的協議中承諾《黑寡婦》將獨家在院線發行，而她本人的薪酬很大程度亦取決於電影在戲院的票房成績，所以她的代表律師主張「迪士尼在無正當理由情況下有意引導Marvel違反合約，阻礙施嘉莉祖安遜女士實現她跟Mavrel所達成的交易，因此損失了高達5000萬美金（約3億8900萬港元）的票房分成。

尊尼特普將當地居民、事物一一用鏡頭記低。（《毒水曝光》電影劇照）

此外，荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）同樣自稱被荷里活抵制，他在接受《The Sunday Times》訪問時提及他的新戲《毒水曝光》（Minamata）無法在美國上映，他認為是因為自己跟前妻Amber Heard的官司而被荷里活抵制，不過他十分希望這套揭露日本怪病《毒水曝光》事件的電影被更多人看到。

毒水曝光｜改編轟動全球日本水銀毒案 尊尼特普改頭換面演攝記

尊尼特普指《毒水曝光》非常有意思，應該讓更多人看到這部電影。（劇照）

尊尼特普講到：「我們曾看着這些人的眼睛，承諾我們不是在剝削利用他們，承諾會對這部電影懷有敬意。我相信我們負起責任，但那些晚一些加入的也應該負擔起屬於自己的責任。有些電影是能打動人的，這更能影響到《毒水曝光》裡的人們、經歷着相同狀況的那些人，卻因為荷里活對我這個過去幾年狀況不堪、混亂的男人、演員的抵制…但是我在朝着我需要去的方向前進，去讓一些東西大白於天下。」

尊尼特普跟前妻Amber Heard的離婚案十分轟動。（Getty Images）

而《毒水曝光》已於今年4月22日在香港上映，尊尼特普飾演史上著名攝影記者之一Eugene Smith，他揭秘了當年震驚世界的日本怪病。1971年，因二戰時期作品而知名的攝影師Eugene Smith受《Life》雜誌編輯Ralph Graves委託，再次拿起相機，去日本記錄因汞污染引起的怪病「水俁病」現狀，以及當地政府所做的掩蓋。

該片導演Andrew Levitas同樣在不久前表示美高梅想「埋葬」這部電影，而美高梅方面回應電影仍然在他們的發行計畫中，只是尚未定檔。

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