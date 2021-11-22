鷹眼‧專訪｜謝洛美維納拒絕讓位給接班人：「難道想殺了我？！」

Marvel超級英雄劇集《鷹眼》（Hawkeye）本周在迪士尼串流平台Diseny+上架，飾演「鷹眼」的謝洛美維納（Jeremy Renner）等足10年終於有個人作品，不過今次劇集就加入希莉辛菲（Hailee Steinfeld）飾演的「鷹眼」接班人Kate Bishop，謝洛美維納接受《香港01》訪問時表示自己尚未退任「鷹眼」，仲話：「想殺咗我啦咩！？」。

謝洛美對希莉讚不絕口。（劇照）

《鷹眼》背景設定於《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）之後的紐約市，講述經歷完「彈指事件」後，由「鷹眼」變成「浪人」的Clint Barton，為了趕及於聖誕節和家人團聚慶祝，與接班人Kate Bishop聯手對付宿敵。

希莉指跟謝洛美合作充滿歡樂。（劇照）

問希莉辛菲跟謝洛美維納合作的感受，她感激對方在她有需要時就會提供協助：「有他在是極好的，我得到前所未有的經驗，就算以復仇者粉絲的角度去欣賞他演出是很滿足。」而謝洛美亦對希莉讚不絕口：「我很欣賞她的智慧、技術及勇氣，她跟家人感情要好，我見證到她的表演藝術，是一位了不起的演員。」

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劇集其中一大重點是兩代「鷹眼」交替，究竟Clint Barton如何訓練Kate Bishop成為接班人呢？相信會是個有趣的過程，但謝洛美維納似乎未有準備退位的想法，問他對交棒的看法時，他笑著說：「我還在演，難道想殺了我嗎？」他指出很感恩《鷹眼》劇集能夠成事，因為是很多粉絲的心願，而他亦能夠展現這個角色的更多面貌：「劇集有六個小時的篇幅，我的女兒終於知道鷹眼是靠什麼壯維生。」