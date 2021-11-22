「鷹眼」謝洛美維納爆復仇者擁星級聊天群　話題關唔關Marvel事？

由謝洛美維納（Jeremy Renner）、希莉辛菲（Hailee Steinfeld）及Vera Farmiga主演的Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）將在本周三於Disney+首播。劇中男主角謝洛美維納馬不停蹄為劇集宣傳，更大爆6位元祖復仇者有一個聊天群組。雖然部份角色已經在Marvel電影宇宙中死亡，但他們的感情仍然不變。



「鷹眼」謝洛美維納今集與希莉辛菲的Kate Bishop拍住上。（《鷹眼》劇照）

在Marvel電影宇宙中飾演「鷹眼」的謝洛美維納，他在接受外國傳《ComicBook.com》訪問時表示，6位元祖復仇者有一個聊天群組，雖然部份角色已經在Marvel電影宇宙中死亡，但他們仍然是親密的好友。他稱：「你在電影中死亡並不代表你在現實生活中也一樣死去，所以我們有一個聊天群組，我們所有人，有些角色仍然活著，但有些角色在戲中已經犧牲。」

謝洛美維納在Marvel電影宇宙中飾演鷹眼，他終於擁有個人作品。（《復仇者聯盟》劇照）

之後謝洛美維納還談到聊天群組的話題，他特別提到群組的訊息並沒有太多跟工作有關的話題。他說：「我們都是非常友好的朋友，我們並不時常談論我們的工作，這也是成為復仇者朋友的好處。我們會談論我們的孩子，還有離婚、結婚及起屋。我們只會談論我們的生活，我們的友誼非常特別。」

6位元祖復仇在《復仇者聯盟》集結。（《復仇者聯盟》劇照）

6位元祖復仇者除了有「鷹眼」謝洛美維納外，還有「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）及「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），他在在2012年上映的《復仇者聯盟》時首次結集而成為復仇者。

+ 22

點擊下圖睇更多希莉辛菲靚相！！！